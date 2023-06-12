Đúng 10 ngày cuối tháng 6, các con giáp sau sẽ có cuộc sống rực rỡ hơn mặt trời, vận trình siêu thuận lợi, dễ dàng đạt được thành công

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 14:55

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, 3 tuổi này gặp rất nhiều vận may, cơ hội khác nhau, thịnh vượng, tài lộc và phú quý sẽ tới với bản mệnh vào tháng 6.

Tuổi Dậu 

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, các con giáp sau sẽ có cuộc sống rực rỡ hơn mặt trời, vận trình siêu thuận lợi, dễ dàng đạt được thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, vận trình của tuổi Dậu có thể nói là xoay chuyển khá nhiều. Thần May Mắn đã che chở cho những chú Gà đường tài lộc vô cùng hanh thông, suôn sẻ. 

Các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

 

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

 

Có thể thấy thời điểm này, vận trình tươi sáng, vạn sự như ý. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, đúng như ý con giáp này, hay nói cách khác là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Dậu.

 

Tuổi Mão 

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội. Họ không phải những người có khả năng ngôn ngữ tốt, bình thường không hay nói nhiều, thường trầm lặng ít nói. Nhưng họ thực sự là những người rất thân thiện và chân thành với mọi người xung quanh. Hơn nữa, người tuổi Mão rất chu đáo, đặc biệt là đối với những người họ quý mến. 

Theo tử vi, đúng 10 ngày cuối tháng 6, vận trình của người tuổi Mão sẽ có sự biến chuyển lớn mang tính tích cực, đặc biệt về tài lộc. Dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào, con giáp này cũng dễ dàng gia tăng thu nhập. 

Tuổi Dần 

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, các con giáp sau sẽ có cuộc sống rực rỡ hơn mặt trời, vận trình siêu thuận lợi, dễ dàng đạt được thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, người tuổi Dần gặp rất nhiều vận may, cơ hội khác nhau. Tuổi Dần vốn lạc quan, tự tin và dám lăn xả, vì thế nên sẽ thịnh vượng, tài lộc và phú quý sẽ tới với bản mệnh vào tháng 6. Người tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, mưu trí, nên sớm bắt kịp với thời cuộc, chỉ cần có cơ hội sẽ biết nắm bắt đúng lúc.

Đây chính là thời điểm nở rộ về con đường sự nghiệp, làm giàu của người tuổi Dần. Nếu kinh doanh, người tuổi Dần dễ được quý nhân hỗ trợ, đồng hành. Vì thế họ dễ có được thành công, “đánh đâu thắng đấy” trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần phòng trường hợp tiểu nhân hãm hại. Bạn nên tham khảo những kinh nghiệm kinh doanh từ người thân, bạn bè… và luôn cẩn trọng để không xảy ra sai lầm không đáng có. Hơn nữa, giai đoạn này bạn nên cân nhắc về việc cho người khác vay tiền để tránh mâu thuẫn.

Đây cũng là 1 “nước đi”cẩn trọng để bạn có thể tự bảo vệ mình, phòng khi cần dùng tới tiền lại không có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đúng 10 ngày nữa Thần Tài điểm mặt những con giáp này ban cho lộc lá đầy nhà, vận trình vụt sáng hơn sao

Đúng 10 ngày nữa Thần Tài điểm mặt những con giáp này ban cho lộc lá đầy nhà, vận trình vụt sáng hơn sao

Theo tử vi, tháng này 3 người tuổi này sẽ xua tan ưu phiền và đón vận may. Tin vui đến, các con giáp này không những gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới