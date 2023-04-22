Đúng 0h ngày 23/4: Thiên Ấn trợ vận, Tam Hội soi sáng, 3 con giáp công danh xán lạn, tài lộc dạt dào, số dư tài khoản tăng lên rần rần

Thiên Ấn trợ vận cho biết Sửu khá uy lực và may mắn ở nơi làm việc. Những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được khai thông nhờ sự chăm chỉ và khéo ăn khéo nói của bạn. Người chịu khó thì trời thương, đừng ngại nói ra những ý tưởng của mình.

Tuy nhiên cục diện Thổ khắc Thủy cho biết Sửu hơi tiêu cực trong tình yêu, hay ép buộc nửa kia quá đáng. Ngày này tránh tranh cãi với người thân vì người phải chịu tổn thương nhiều nhất chính là bạn.

Tài vận đi lên nhờ Tam Hội soi sáng. Cát tinh đưa đến bất ngờ từ những việc bạn không nghĩ tới như tiền hoa hồng, lộc của khách cho. Khuyến khích Sửu chăm ngoại giao khéo léo để thu được mối làm ăn lớn cho mình trong thời gian này.

Tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi khá hanh thông và suôn sẻ nhờ cát khí từ cục diện Tam Hợp che chở. Công việc của bản mệnh đang có những bước tiến quan trọng. Đây là thời điểm bạn cần tập trung vào kế hoạch của bản thân để có thể gặt hái được kết quả mỹ mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay những chú Dê còn được quý nhân tương trợ để có thể gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng…

Thủy - Thổ xung khắc nên bản mệnh cảm thấy chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm nhiều rối ren hiện tại. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh, cố gắng tránh né được đến đâu hay đến đấy nhưng mọi chuyện chẳng thể mãi che giấu được.

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi trong ngày Chủ Nhật này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Hợi nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của Tuổi Hợi ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.