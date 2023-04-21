Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp vượt mọi ải khổ, chính thức đổi đời, của cải chất đầy kho, tiền bạc đổ đầy két

Người tuổi Mão thường dịu dàng và hòa đồng, vì vậy nên trong công việc hay cuộc sống họ đều nhận được sự yêu mến từ người xung quanh. Đặc biệt, họ có tài hùng biện, biết cách thể hiện bản thân mình mà không trở nên thái quá. Nhờ thái độ chân thành, khiêm tốn, ham học hỏi, người tuổi Mão rất “thuận lòng người”.

Tốc độ phát triển của người tuổi Mão sẽ tăng tốc trong tháng 3 này và kéo dài tới cuối năm. Sự bình ổn trong cuộc sống, may mắn trong công việc sẽ giúp người tuổi Mão luôn hài lòng, vui vẻ

Với bản tính ấy, bản mệnh chỉ cần vận mệnh xoay chuyển là có thể gặt hái thành công. Sau tháng 2 nhuận âm lịch này, tuổi Mão hứa hẹn sẽ có đường công danh sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn, “đánh đâu thắng đó”.

Tuổi Tỵ

Theo từ vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn ghẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không trông chờ. Khi gặp khó khăn, họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh chứ không run sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ hết khó hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Tỵ tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước.

Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu về dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có tư duy tốt. Họ luôn là người tự tin, suy nghĩ và làm việc gì cũng rất chín chắn.

Con giáp này không chịu khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm được cho mình chỗ đứng vững vàng trong thử thách và phát triển ngày càng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tháng 3 âm lịch, con giáp tuổi Thân có khởi đầu tốt đẹp. Họ có không gian và cơ hội để thăng tiến, không chỉ có thể khiến sự nghiệp hoàn mỹ hơn mà còn có thể an tâm đối mặt với cuộc sống.

Người tuổi này sẽ giải quyết được các khó khăn, dù công tác trong lĩnh vực nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát tài.

Con giáp này cũng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình và làm chủ tương lai. Thời gian tới, họ không phải lo lắng về tiền bạc mà trong tình yêu cũng gặp được đối tượng như ý, đào hoa tự tìm đến.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.