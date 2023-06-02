Sẽ không quá lời nếu nói khoảng thời gian đúng 12h ngày thứ 7 (3/6) là cơ hội vàng để người tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp khi đại vận tới, cát vận bủa vây, vận xui xẻo dần dần được hoá giải. Là người có tính cách hào phóng, lịch thiệp và ưa quảng giao, tuổi Ngọ dễ dàng kết bạn với nhiều người. Mặc dù con giáp này luôn đối xử với người khác thật lòng nhưng có không ít kẻ muốn lừa gạt họ, vì thế tuổi Ngọ nên tìm hiểu kỹ trước khi có ý định làm thân với ai đó.

Thời gian tới, nhờ vào vận may Trời ban và sự nhanh nhạy của bản thân, tuổi Ngọ sẽ không ngừng kiếm về cho bản thân những khoản thu nhập cao ngất ngường. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của con giáp này thêm phần vui vẻ, đủ đầy.

Đúng 12h ngày thứ 7 (3/6), người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Tị

Ảnh minh họa: Internet

May mắn có Chính Quan tương trợ, người tuổi Tị có một tâm trí vững vàng, một sự nghiệp phát triển hanh thông.



Tin vui tìm đến, ngày lành không xa, thăng chức tăng lương, đãi ngộ hậu hĩnh, tương lai xán lạn, xuất sắc trong lĩnh vực của mình, được sếp trọng dụng, thu nhập gấp đôi, bạn đã bước vào những ngày may mắn trong đời.



Tị là con giáp lý trí có tâm hồn tinh tế, tràn đầy năng lượng, luôn từ chối tình cảm giả tạo và sự hào nhoáng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, đa số con giáp này đều thông minh và hóm hỉnh, sẽ không có ai dám làm phiền bạn trong thời gian này.



Đúng 12h ngày thứ 7 (3/6), Tị nên đi chùa phóng sanh và dâng hoa cúng Phật nếu có thời gian rảnh, còn không thì cứ Phật tại tâm, chăm nghĩ thiện làm thiện thì đường quan lộ sẽ rất đẹp, không có tiểu nhân cản trở, kinh doanh có lãi.

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