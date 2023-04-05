Tuần tới (10/4 - 16/4), Thần tài cầm tay chỉ lối cho 3 con giáp đón tiền về két, sự nghiệp bay như diều gặp lốc xoáy, cuộc sống giàu sang khiến vạn người ganh tỵ

Từng trải qua nhiều biến số trong gia đình, sự thất bại trong kinh doanh, bế tắc trong cuộc sống, nhưng những con giáp này không lùi bước, đầu hàng số phận để gặt hái thành quả trong tuần tới

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mộng mơ nhiều với những dự án đang đầu tư, thường xuyên có những ý tưởng mới lạ. Người tuổi Mùi hôm nay trong công việc nên chú ý phát ngôn, những ý tưởng phải thực tế, sâu sát thực tiễn. Tiền bạc tiêu được, kiếm lại được, đừng để bản thân tự mãn với số tiền hiện có.

Tình duyên lận đận, khó tìm được người vừa ý, tránh né nhiều mối quan hệ độc hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc có khó nhưng cũng không phải là hết cách, hãy nhờ cậy trực tiếp cấp trên, người ấy sẽ sẵn sàng tương trợ bạn.

Dậu thất vọng vì tình yêu bao năm bị phản bội. Bạn dường như không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nếu người ấy không chân tình thì chấm dứt đi chứ không nên luyến tiếc mãi một người không xứng đáng như vậy.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hào quang tỏa ra từ tuổi Tỵ trong tuần. Một người lạ sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Bạn hạnh phúc hơn, thu hút hơn nhiều năng lượng tích cực.

Nếu nhận được một tin nhắn từ ai đó, bạn hãy cố gắng hiểu được ẩn ý trong đó, có thể bạn sẽ tìm thấy một số manh mối thú vị. Nếu đây là một đối tượng hẹn hò mới, bạn hãy chú ý quan sát thật kỹ, tìm hiểu xem đối phương đang lo lắng hay nghĩ đến điều gì khác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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