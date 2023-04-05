Tuần tới (10/4 - 16/4), Thần tài cầm tay chỉ lối cho 3 con giáp đón tiền về két, sự nghiệp bay như diều gặp lốc xoáy, cuộc sống giàu sang khiến vạn người ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 17:25

Từng trải qua nhiều biến số trong gia đình, sự thất bại trong kinh doanh, bế tắc trong cuộc sống, nhưng những con giáp này không lùi bước, đầu hàng số phận để gặt hái thành quả trong tuần tới

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi hôm nay mộng mơ nhiều với những dự án đang đầu tư, thường xuyên có những ý tưởng mới lạ. Người tuổi Mùi hôm nay trong công việc nên chú ý phát ngôn, những ý tưởng phải thực tế, sâu sát thực tiễn. Tiền bạc tiêu được, kiếm lại được, đừng để bản thân tự mãn với số tiền hiện có. 

Tình duyên lận đận, khó tìm được người vừa ý, tránh né nhiều mối quan hệ độc hại.

Tuần tới (10/4 - 16/4), Thần tài cầm tay chỉ lối cho 3 con giáp đón tiền về két, sự nghiệp bay như diều gặp lốc xoáy, cuộc sống giàu sang khiến vạn người ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc có khó nhưng cũng không phải là hết cách, hãy nhờ cậy trực tiếp cấp trên, người ấy sẽ sẵn sàng tương trợ bạn.

Dậu thất vọng vì tình yêu bao năm bị phản bội. Bạn dường như không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Nếu người ấy không chân tình thì chấm dứt đi chứ không nên luyến tiếc mãi một người không xứng đáng như vậy.

Tuần tới (10/4 - 16/4), Thần tài cầm tay chỉ lối cho 3 con giáp đón tiền về két, sự nghiệp bay như diều gặp lốc xoáy, cuộc sống giàu sang khiến vạn người ganh tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hào quang tỏa ra từ tuổi Tỵ trong tuần. Một người lạ sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Bạn hạnh phúc hơn, thu hút hơn nhiều năng lượng tích cực.

Nếu nhận được một tin nhắn từ ai đó, bạn hãy cố gắng hiểu được ẩn ý trong đó, có thể bạn sẽ tìm thấy một số manh mối thú vị. Nếu đây là một đối tượng hẹn hò mới, bạn hãy chú ý quan sát thật kỹ, tìm hiểu xem đối phương đang lo lắng hay nghĩ đến điều gì khác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Được quý nhân phù trợ, ngày mai 06/04, 3 con giáp này gặp chuyện vui, tài lộc dồi dào, hứng trọn bạc vàng thiên hạ không khác nào "chuộc sa hũ nếp"

Được quý nhân phù trợ, ngày mai 06/04, 3 con giáp này gặp chuyện vui, tài lộc dồi dào, hứng trọn bạc vàng thiên hạ không khác nào "chuộc sa hũ nếp"

Ngày 06/04, 3 con giáp này nhận ngàn lộc vàng, đời sướng như tiên, tiền chảy vào nhà ồ ạt như thác đổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap tu vi may man

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số