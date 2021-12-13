Tuần thứ 3 của tháng 12 (13-19/12), 3 con giáp quét sạch mây mù, hỷ sự phủ lối, một tay ôm trọn tiền tài và danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 07:30

Trong tuần mới này, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vượng phát, tài lộc đầy nhà. Bản mệnh có cơ hội khẳng định vị trí của bản thân, gây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần thứ 3 của tháng 12 sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí dồi dào. Con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu nên làm ăn phát đạt, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp vững vàng. Cuộc sống của Tý đủ đầy dư dả và sẽ ngày một lên hương trong tương lai. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều khởi sắc. Nếu còn độc thân, Tý sẽ gặp được người hợp ý. Trong trường hợp đã thành gia lập thất, con giáp gia đình viên mãn, êm ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuần thứ 3 của tháng 12 (13-19/12), 3 con giáp quét sạch mây mù, hỷ sự phủ lối, một tay ôm trọn tiền tài và danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước vào tuần thứ 3 của tháng 12, người tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng, khai thông vận mệnh, đạt được những thành tựu nhất định. Sau khoảng thời gian vất vả tìm chỗ đứng, con giáp này đã chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức. Tiền tài mà Thìn kiếm được trong thời gian này cũng nhiều không kể xiết, số dư tài khoản tăng lên liên hồi.

Vận trình của người tuổi Thìn cũng lập tức thăng hạn, phát triển thịnh vượng hơn bao giờ hết. Con giáp may mắn gặp được hỷ sự trong công việc. Đối với những người làm kinh doanh, các hợp đồng béo bở giúp tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Mối quan hệ của Thìn với những người thân trong gia đình con giáp đã được cải thiện. Các thành viên sau bao xung đột đã có thể hiểu và thông cảm cho nhau.

Tuần thứ 3 của tháng 12 (13-19/12), 3 con giáp quét sạch mây mù, hỷ sự phủ lối, một tay ôm trọn tiền tài và danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình thuận lợi, sự nghiệp phất lên trong tuần thứ 3 của tháng 12. Con giáp có duyên được quý nhân giúp sức, đưa đường chỉ lối tới thành công. Hợi hóa nguy thành an, thuận lợi chạm vào những đỉnh cao danh vọng. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đến cuối đời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đặc biệt, tuần mới con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc từ ơn trên ban tặng. Con giáp may mắn này hãy đón chờ món quà này nhé. Mọi chuyện có con giáp tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Hợi có thể thử ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Tuần thứ 3 của tháng 12 (13-19/12), 3 con giáp quét sạch mây mù, hỷ sự phủ lối, một tay ôm trọn tiền tài và danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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