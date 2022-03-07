Tuần thứ 2 của tháng 3, Tài Thần ra tay tương trợ, 3 con giáp này qua ải đại hao, tiến vào thịnh vượng, làm 1 được 10, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 22:20

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong tuần thứ 2 của tháng 3, 3 con giáp này được Tài Thần hỗ trợ nên thoát khỏi khó khăn, tự tin làm giàu, gặt hái thành công, thu về nhiều tài sản.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó thì cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Trong thời gian tuần thứ 2 của tháng 3, tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

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Trong thời gian tuần thứ 2 của tháng 3, tuổi Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người rất hóm hỉnh và thâm sâu. Bên ngoài có vẻ rất vô tư, nhưng bên trong, họ luôn tư duy không ngừng và rất nghiêm túc. Đặc biệt, họ rất giỏi giữ bình tĩnh trong các tình huống nguy nan, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè của họ.

Tuần thứ 2 của tháng 3, thời điểm này tuổi Tỵ gặp nhiều thuận lợi hơn. Vì tuổi Tỵ có khả năng duy trì sự bình tĩnh, không vội hơn thua nên cuối cùng cũng sẽ được cấp trên ghi nhận, lương bổng tăng lên trông thấy.

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Tuần thứ 2 của tháng 3, thời điểm này tuổi Tỵ gặp nhiều thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng điềm tĩnh, có trách nhiệm cao trong công việc, không nề hà, ngại khó, ngại khổ. Bởi vậy, sự nghiệp tương lai của họ vô cùng hanh thông và rực rỡ.

Tuần thứ 2 của tháng 3, người tuổi Dậu bước vào thời kỳ may mắn tột độ, vào cát tinh nhập mệnh nên con giáp này nhanh chóng gặt hái thành công trong công việc, đem lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Ngoài ra, vận đào hoa rực sáng, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều mối nhân duyên tốt lành từ tình cảm, công việc, cuộc sống.

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Tuần thứ 2 của tháng 3, người tuổi Dậu bước vào thời kỳ may mắn tột độ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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