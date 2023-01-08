Nhờ được trời phật phù hộ, bề trên thương yêu nên trong tuần mới Thân chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào. Thậm chí, con giáp này may mắn đến mức công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không chỉ khẳng định được vị thế của mình, số dư trong tài khoản của con giáp này cũng tăng vùn vụt mỗi ngày.

Mặc cho hung tinh chiếu mệnh cũng không thể làm ảnh hưởng đến vận số tốt đẹp của người tuổi Dần. Nhờ khôn khéo, thông minh lại có dư sức sáng tạo, nhìn xa trông rộng nên Dần gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ.

Trong tuần mới, vận số của Dần càng thêm vượng, giúp họ kinh doanh hồng phát, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu có ý định chuyển sang một công việc khác thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Dần quyết định, bởi công việc mới sẽ giúp bạn đổi đời ngoạn mục.

Trong tuần mới, vận số của Dần càng thêm vượng, giúp họ kinh doanh hồng phát, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp thật thà, cương trực và luôn hết lòng cho công việc. Nhờ trách nhiệm, tử tế nên con giáp này được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, thương yêu mà giúp sức. Tuần mới sẽ có vô số cơ hội tìm đến với Sửu, nếu biết cách tận dụng Sửu sẽ một bước lên tiên, muốn nghèo cũng không được.

Vận tài lộc của người tuổi Sửu đỏ như son, giúp họ làm đâu thắng đó, mua nhà lầu sắm xe hơi là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Sửu đừng ỷ lại, cũng đừng quá nôn nóng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng kẻo tiền mất tật mang.

Tuần mới sẽ có vô số cơ hội tìm đến với Sửu, nếu biết cách tận dụng Sửu sẽ một bước lên tiên, muốn nghèo cũng không được. Ảnh minh họa: Internet

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