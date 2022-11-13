Tuần mới từ 14/11 đến 20/11 mang đến nhiều hy vọng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, tiền bạc chẳng thiếu, tài sản tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 06:46

Tử vi tuần mới dự báo, 3 con giáp nhanh chóng trở thành đại gia, tiền xài dư dả.

Tuổi Thân

Trong tuần mới đến, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối.

Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền "khủng" từ bạn bè, người thân và lộc lá tràn ngập.

Tuần mới từ 14/11 đến 20/11 mang đến nhiều hy vọng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, tiền bạc chẳng thiếu, tài sản tăng vù vù - Ảnh 1
Trong tuần mới đến, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh bản chất tuổi Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Tuổi Tý luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Tý nhưng cuối năm họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Trong tuần mới tới đây, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. 

Tuần mới từ 14/11 đến 20/11 mang đến nhiều hy vọng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, tiền bạc chẳng thiếu, tài sản tăng vù vù - Ảnh 2
Trong tuần mới tới đây, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời.

Bước sang tuần mới từ ngày 14/11 đến 20/11, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Thìn kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Thìn phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Tuần mới từ 14/11 đến 20/11 mang đến nhiều hy vọng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, tiền bạc chẳng thiếu, tài sản tăng vù vù - Ảnh 3
Bước sang tuần mới từ ngày 14/11 đến 20/11, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Thìn sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (12/11 -13/11): 3 con giáp mùa tiền ào về, sung sướng như tiên, vận may lên đỉnh điểm, hốt hết lộc tài

Cuối tuần này (12/11 -13/11): 3 con giáp mùa tiền ào về, sung sướng như tiên, vận may lên đỉnh điểm, hốt hết lộc tài

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

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