Tuần mới rực rỡ (20-26/6): 3 con giáp được Thần Hộ Mệnh bảo vệ, vận xui bỏ chạy, vận may kết bạn, tiền bạc bám gót, thành công đeo đuổi

Khó khăn vẫn có nhưng nếu Thìn biết cách từng bước xử lý thì sẽ không còn cảm giác nặng nề, căng thẳng nữa. Nhờ cách làm việc khôn ngoan, Thìn có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Dù mọi việc có thể không suôn sẻ ngay từ đầu nhưng Thìn vẫn là con giáp may mắn tuần này. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm thử thách năng lực cho những người làm công ăn lương.

Trong tình cảm, Thìn tìm được hướng đi mới chứ không đào sâu vết thương cũ. Cả hai đang dần tìm lại được những cảm xúc ban đầu và ngày càng cảm thấy trân trọng nửa kia hơn.

Về tài lộc, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Bên cạnh đó, nhờ có cát tinh hội tụ nên cơ hội làm ăn đến tới tấp. Chỉ cần bình tĩnh lựa chọn Thìn sẽ nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Khi nhận ra thế mạnh của mình, bản mệnh nên phát triển đúng hướng và không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh. Rồi đồng tiền tự khắc sẽ đổ về túi bạn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất chăm chỉ cải thiện chất lượng công việc. Cứ từ từ rồi bản mệnh sẽ nhận ra hiệu quả.

Khi gặp khó khăn, Ngọ không nhất thiết phải tự mình tìm giải pháp. Con giáp này có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm hơn.

Về tài chính có nhiều dấu hiệu tiến triển tích cực. Một số người có thể nhận được khoản tiền lãi từ những mối đầu tư trước đó. Với số tiền này, Ngọ nên tiếp tục sử dụng hợp lý ở tương lai.

Về tình cảm, Ngọ sẽ chủ động hơn để giải quyết bất đồng trước đó. Con giáp này sẵn sàng lắng nghe nên mối quan hệ đôi bên được kéo gần lại nhanh chóng. Nửa kia cũng dần cảm thông và hiểu Ngọ hơn.

Tuần này những căng thẳng trong cuộc sống dần tan biến đi. Ngọ trở nên bao dung hơn, không còn ôm vào mình những ưu phiền như trước.

Tuổi Sửu

Tuần này Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết.

Trong tình cảm, Sửu càng lo lắng thì lại càng không tìm được lối ra cho mối quan hệ. Bản mệnh nên cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc những điều mình thực sự mong muốn và quý trọng.

Trong công việc, Sửu nên lắng nghe sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Con giáp này cũng cần học cách chấp chận những thay đổi, đừng mãi quẩn quanh ở 1 vị trí quen thuộc.

Về tài chính, việc làm ăn tiến triển không quá thuận lợi nên bản mệnh cần điều chỉnh cách chi tiêu cho phù hợp. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên ưu tiên sự trung thực, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!