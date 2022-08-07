Tuần mới phát tài (8/8 - 14/8), 3 con giáp hứng lộc trời ban, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, kiếm tiền cực dễ, tiền tài danh lợi đều có đủ

Tử vi tuần mới cho thấy những con giáp dưới đây sẽ trúng số đổi đời, vận mệnh bước sang trang mới, giàu có hơn người.
- Đúng thứ 2 đầu tuần (8/8), top 3 con giáp vượt vận tam tai, "cá chép hóa rồng", song hỷ lâm môn, tình tiền hanh thông, xuôi thuận
- Cuộc đời nở hoa trong tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, ngẩng cao đầu bước đi trên phú quý cát lành
Tuổi Dậu
Con giáp tuổi Dậu thông minh, tháo vát, làm việc chăm chỉ, cẩn thận, làm việc gì cũng biết trước biết sau nên được quý nhân yêu quý, giúp đỡ.
Dậu trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều bạn bè tốt sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Chính vì thế chỉ cần nắm bắt được cơ hội người tuổi Hợi sẽ “cá chép hóa rồng”, “đổi đời đổi vận”.
Trong tuần mới tới đây, vận quý nhân của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát nên không chỉ sự nghiệp thuận lợi, mà tiền tài cũng rất dồi dào. Người tuổi Dậu nên biết nắm bắt cơ hội tốt trong thời gian này để tạo bước đệm vững chắc trong tương lai.
Tuổi Dần
Loài hổ đại diện cho hình ảnh mạnh mẽ, quyền lực và năng động. Tử vi cho biết người tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ, hoạt bát và năng động. Người tuổi Dần sống có ước mơ và hoài bão, không khi nào khuất phục trước khó khăn.
Cho dù sinh ra trong hoàn cảnh nào thì người tuổi Dần cũng có thể mang lại may mắn cho gia đình mình. Có thể nói, người tuổi Dần là Thần Tài của gia đình. Họ giúp lan tỏa năng lượng tích cực, mang lại phúc khí cho gia đình.
Không chỉ tài lộc của Dần tăng lên từng ngày mà gia đình nào có người tuổi Dần cũng ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống trong tuần mới tới đây.
Tuổi Thìn
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.
Tuổi Thìn cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.
Vào tuần mới này, con giáp tuổi Thìn rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Thìn có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo