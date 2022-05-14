Tuần mới bứt phá (16/5-22/5): Lộc đầy nhà, làm ra tiền tỉ, vận trình hanh thông, tình duyên thuận buồm xuôi gió

Tử vi tuần mới cho biết, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Thời gian này, Thìn sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp Dậu giải quyết những khó khăn.

Đường tình duyên chưa có dấu hiệu mới, bạn có lẽ vẫn đang tận hưởng cuộc sống riêng tư và chưa muốn mở lòng để tìm bến bờ hạnh phúc. Một lưu ý nhỏ là khi ra khỏi nhà, bạn cần chú ý đường xá, xe cộ hoặc nên chọn hướng tốt, giờ hoàng đạo.

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Gà có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới cho biết, vận trình của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc sẽ chảy vào túi như thác lũ, người tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn ngút trời. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Thân cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc.

Phú quý ập vào nhà, tiêu sài không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có người có thể sẽ phải xuất hành xa do tính chất của công việc, song bản mệnh càng đi xa thì càng có lợi, có nhiều khả năng để thăng tiến hoặc tìm được môi trường thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn.

Người độc thân trong tuần này vì giỏi ăn nói, có tài năng mà đã hấp dẫn được người khác giới. Hãy chọn người chân thành và đối xử tốt với mình nhé.

Tuổi Tuất

Trong tuần này Tuất gặp nhiều may mắn, hanh thông. Mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là giai đoạn thu nhập không ngừng tăng lên, Tuất có cơ hội phát tài, cuộc sống thăng hoa.

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Các kế hoạch đều thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, cả hai vào thời điểm đầu tuần có thể không hiểu nhau, tuy nhiên cả hai có thể giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương. Sự nỗ lực hiện tại sẽ giúp bạn thu được kết quả rực rỡ trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo