Tuần mới, 3 con giáp này viên mãn đủ đường, doanh thu không tưởng, lợi nhuận cao bất ngờ, được cấp trên trọng dụng, thăng tiến không phanh

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 11:17

Tuần mới, con giáp này có sự nghiệp vô cùng rực rỡ khiến người khác ngước nhìn.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày được Tam Hội nâng đỡ. Ngay khi vừa bắt tay thực hiện, bạn sẽ nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. 

Tuần mới, 3 con giáp này viên mãn đủ đường, doanh thu không tưởng, lợi nhuận cao bất ngờ, được cấp trên trọng dụng, thăng tiến không phanh - Ảnh 1
Ngay khi vừa bắt tay thực hiện, bạn sẽ nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân xuất hiện trong ngày thứ 2 này có thể giúp bạn có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy cho thấy gia đình bạn thường xuyên lục đục. Vấn đề có thể bắt nguồn từ những lục đục trong việc nuôi dạy con cái. Có lẽ hai người nên thống nhất mọi việc với nhau ngay từ bây giờ, như vậy thì quá trình giáo dục con cái mới có tính nhất quán.

Tử vi tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi trân trọng tình cảm hiện có của chính mình. 

Công việc: Tuần mới người tuổi Mùi đối mặt với những thách thức, bạn cần linh hoạt và khả năng thích nghi sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại.

Tuần mới, 3 con giáp này viên mãn đủ đường, doanh thu không tưởng, lợi nhuận cao bất ngờ, được cấp trên trọng dụng, thăng tiến không phanh - Ảnh 2
Trong tình yêu, hãy trân trọng và chăm sóc mối quan hệ của bạn, đừng để những cãi vã làm cả hai chia xa - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy trân trọng và chăm sóc mối quan hệ của bạn, đừng để những cãi vã làm cả hai chia xa.

Tài lộc: Hãy kiểm soát nguồn chi mỗi ngày giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính tương lai mong đợi.

Sức khoẻ: Hãy giữ cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe tốt..

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi. Công việc hanh thông nhận được nhiều hợp động với giá trị cao. Ngoài ra, người tuổi này hãy cân nhắc mở rộng doanh nghiệp để thu về những nguồn lợi nhuận mới.

Tuần mới, 3 con giáp này viên mãn đủ đường, doanh thu không tưởng, lợi nhuận cao bất ngờ, được cấp trên trọng dụng, thăng tiến không phanh - Ảnh 3
Vận trình tài lộc tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tốt đẹp. Con giáp này luôn có thu nhập tốt không những từ công việc chính mà còn có từ công việc làm thêm. Song, quan trọng nhất vẫn là cách sử dụng tiền như thế nào khoa học, hợp lý. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút phiền muộn trong khoảng thời gian này. Có vẻ như bạn đang dành khá ít thời gian bên cạnh đối phương. Điều này khiến cho họ có chút phiền lòng và tỏ ra hờn trách bạn. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tu vi tuan moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới