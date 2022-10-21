Tuần mới (24/10 - 30/10): Tài vận khai mở, 3 con giáp nhận phúc lộc lớn, thành công vang dội, tiền bạc không thiếu

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 15:45

Tử vi tuần mới dự đoán, những con giáp sau sẽ vô cùng may mắn, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài chính.

Tuổi Thân

Phần lớn những người tuổi Thân thường có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Trong cuộc sống họ cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì thế nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt.

Tử vi trong tuần mới tới, những người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh vì thế mà vận tài lộc khai mở. Thêm vào đó, tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên rất có thể sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý, cực kỳ viên mãn.

Tuần mới (24/10 - 30/10): Tài vận khai mở, 3 con giáp nhận phúc lộc lớn, thành công vang dội, tiền bạc không thiếu - Ảnh 1
Tử vi trong tuần mới tới, những người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh vì thế mà vận tài lộc khai mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp thì những người cầm tinh con gà thường có đầu óc linh hoạt và khả năng học hỏi tuyệt vời. Đặc biệt trong tuần mới tới, người tuổi Dậu sẽ may mắn gây dựng sự nghiệp vì bạn có trong tay nhiều kinh nghiệm quý giá.

Phần lớn những người tuổi Dậu cũng có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống cũng dần lùi xa. Đây chính là thời gian mà tuổi Dậu sẽ tích lũy được nhiều nhuận tiền bạc vô cùng thoải mái.

Tuần mới (24/10 - 30/10): Tài vận khai mở, 3 con giáp nhận phúc lộc lớn, thành công vang dội, tiền bạc không thiếu - Ảnh 2
Đặc biệt trong tuần mới tới, người tuổi Dậu sẽ may mắn gây dựng sự nghiệp vì bạn có trong tay nhiều kinh nghiệm quý giá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này thường rất chăm chỉ, thực tế và kiên định trong cuộc sống. Tuổi Ngọ sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của bản thân và gia đình.

Trong tuần mới tới, vận tài lộc của Ngọ cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Không chỉ công việc thuận buồm xuôi gió mà bạn còn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên.

Tuần mới (24/10 - 30/10): Tài vận khai mở, 3 con giáp nhận phúc lộc lớn, thành công vang dội, tiền bạc không thiếu - Ảnh 3
Trong tuần mới tới, vận tài lộc của Ngọ cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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