Người tuổi Thìn có một tuần khá vất vả trên phương diện sự nghiệp. Dưới tác động của nhiều hung tinh như Thương Quan, Tỷ Kiên, bạn dễ phải chịu sự chèn ép của mọi người xung quanh, khiến mọi việc khó có thể suôn sẻ. Bạn cần kiên định với con đường đã chọn, đồng thời chớ hành xử nóng nảy kẻo đẩy mình vào rắc rối lớn hơn.

Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay từ thời điểm đầu tuần. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn nhờ sự trợ giúp của những người thân quen.

Ngược lại, trên phương diện tài lộc, ngay những ngày đầu tuần đã là thời điểm để bản mệnh hốt vàng hốt bạc. Dù làm ở lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh gì đi nữa, bạn cũng được hưởng một khoản kha khá. Trước đây càng chăm chỉ thì hiện tại, bạn nhận khoản tiền càng lớn.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, bạn sẽ là người phải chịu đựng nhiều tổn thương. Những lời nói khi nóng nảy của người ấy khiến quan hệ đôi bên rạn nứt nhanh chóng, bạn cũng nghĩ rằng đôi bên đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Con số may mắn : 30 , 51 , 57

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới của 12 Con Giáp nói rằng, vận trình phương diện tài lộc của Tuổi Dậu từ 21/11/2022 đến 27/11/2022 về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của Con Giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Dậu có từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi.

Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, Con Giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Tuy nhiên tuần này, Tuổi Dậu phải đối mặt với hung vận khá lớn, mối quan hệ tình cảm của Con Giáp này trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành. Hung tinh cảnh báo Con Giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì.

Con số may mắn : 10 , 50 , 52

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất trong tuần mới khả quan vào ngày thứ Hai, thứ Ba và các ngày thứ Năm đến Chủ Nhật. Với ngày thứ Tư thì tử vi khuyên bạn cần nên nói ít làm nhiều, nhất là không nên ngồi lê đôi mách kẻo làm mất lòng người khác mà không biết.

Top 3 con giáp giàu nhất tuần này (21/11 - 27/11), vận tài lộc hanh thông, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ. Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Có thể thấy, mọi khó khăn và thử thách mà người tuổi Tuất gặp phải trước đó đang được tháo gỡ dần bằng sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là lúc người tuổi này hưởng những quả ngọt cho sự cố gắng của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển hanh thông từ ngày giữa tuần trở lên. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nâng cao nguồn tài chính cá nhân qua những cơ hội kiếm tiền liên tục ập tới trong khoảng thời gian này. Tuy rằng số tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ để tuổi này có thể mua sắm những món đồ mà mình thích.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Nam độc thân cần cởi mở hơn nữa thì mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong khi nữ độc thân gặp đào hoa vượng nên sớm tìm được “bến đỗ” hạnh phúc cho đời mình. Người có đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người bạn đời của mình.

Con số may mắn : 35 , 76 , 83

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm