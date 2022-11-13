Tuần mới (14/11 - 19/11), ai là sẽ con giáp chuyển bại thành thắng, trúng số độc đắc, ôm cục tiền vàng, giàu sang cực nhanh?

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 14:30

Tử vi dự báo vào tuần mới 14/11 đến 19/11 tới đây, 3 con giáp này sẽ là "quán quân" đường đua may mắn, tài lộc hanh thông.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Tuần mới (14/11 - 19/11), ai là sẽ con giáp chuyển bại thành thắng, trúng số độc đắc, ôm cục tiền vàng, giàu sang cực nhanh? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Tuần mới từ 14/11 đến 19/11 , người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Tuần này, họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Tuổi Thân

Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc.

Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Tuần mới (14/11 - 19/11), ai là sẽ con giáp chuyển bại thành thắng, trúng số độc đắc, ôm cục tiền vàng, giàu sang cực nhanh? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào tuần mới 14/11 đến 19/11 , tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.

Tuần tới, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

Tuổi Mão

Vào tuần mới 14/11 đến 19/11 được tử vi 12 con giáp dự báo Mão được quý nhân nâng bước mà tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền bạc nhờ vậy mà đường tài lộc, tài chính chuyển biến tích cực. 

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Tuần mới (14/11 - 19/11), ai là sẽ con giáp chuyển bại thành thắng, trúng số độc đắc, ôm cục tiền vàng, giàu sang cực nhanh? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm kinh doanh, buôn bán dù nhỏ lẻ hay lớn thì cũng nhận được đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng mua bán nườm nượp. Từ đó mang về lợi nhuận cao, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. 

Phương diện tình cảm đón nhận nhiều tin tốt đến từ đối phương, có thể đó là người mang đến cho bạn cơ hội được gặp gỡ một vài người cùng chung mục tiêu, lý tưởng và cũng có thể là tạo điều kiện cho bạn về thăm gia đình họ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ

Trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cải vận làm giàu, tiền rót vào túi ầm ầm, đại lộc hanh thanh, vắt sạch may mắn trong thiên hạ

Tử vi cho thấy vào 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này như hổ mọc thêm cánh, tiền sinh ra tiền, làm gì cũng gặp may mắn.

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