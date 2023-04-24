Tuần giáp nghỉ lễ (24-30/4), có 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp xuống dốc, tình duyên ảm đạm, làm gì hỏng nấy

Hung tinh nhập mệnh, người tuổi Ngọ nên giữ bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần này, bởi nếu không người chịu nhiều thiệt thòi hơn sẽ là chính bạn. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc do cuộc sống có chút thay đổi nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù tình huống nguy hiểm không xuất hiện, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn.

Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình. Tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, bởi càng mạo hiểm thì nguy cơ rủi ro càng lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung bạn làm gì cũng nên cẩn trọng, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Ngoài ra, sức khỏe của tuổi này cũng có dấu hiệu suy giảm. Bạn nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc kết hợp vận động thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Đặc biệt, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại thì nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tuần này sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Hãy thận trọng trong việc chia sẻ các bí mật nghề nghiệp hay kế hoạch công việc của mình bởi mỗi người một cách suy nghĩ, không phải lúc nào người nghe cũng có ý tốt giữ bí mật cho bạn. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng nên tránh tham gia vào những cuộc tranh luận hay cãi vã dù quan điểm đôi bên có trái ngược ra sao, bởi bất luật đúng sai thế nào thì bạn cũng rất dễ tự chuốc bực vào thân.

Cơ hội kiếm tiền của bản mệnh không nhiều, thậm chí có khi vừa kiếm được tiền hôm nay thì ngày mai đã lâm vào cảnh trắng tay. Khi rắc rối xảy đến, đừng buồn quá lâu, hãy tập trung để tìm ra giải pháp khắc phục.

Con giáp xui xẻo tuần này cũng nên thận trọng trong vấn đề tình cảm, nhất là với người độc thân. Nên chú ý hơn trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước họa vào thân. Với người đã có gia đình thì cần bồi dưỡng tình cảm để người thứ ba không có cơ hội chen ngang phá hoại hạnh phúc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý tuần này phải trải qua quãng thời gian có nhiều biến động, bản mệnh khó tránh khỏi mệt mỏi và bế tắc, song hãy vững vàng để vượt qua những khó khăn và thử thách trong công việc.

Các mối quan hệ có dấu hiệu xấu đi, bản mệnh rất dễ xảy ra xích mích với cấp trên, đồng nghiệp và thậm chí cả khách hàng. Cũng bởi thế bạn có nguy cơ bị khiển trách vì những sai sót không đáng có.

Tài chính cũng không khá khẩm hơn là bao khi tiền kiếm được không nhiều nhưng các khoản chi tiêu ngày càng tăng. Việc đầu tư ở thời điểm này không quá thích hợp, bạn nên cân nhắc kỹ càng, chớ nghe theo lời rủ rê của kẻ xấu kẻo.

Chuyện tình cảm dừng lại ở mức bình thường, không tiến không lùi nhưng cũng bởi vậy mà bạn nảy sinh cảm giác nhàm chán. Đã đến lúc bạn cần chủ động lên kế hoạch cùng người ấy đi du lịch ngắn ngày hoặc tạo cuộc hẹn bất ngờ thú vị để hâm nóng tình yêu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm.