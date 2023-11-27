Tuần đầu tiên tháng 12, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 17:13

Dụ đoán tuần đầu tháng 12 sẽ là khoảng thời gian mà vận thế của 3 con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, tài phú dồi dào, thu nhập tăng cao.

Tuổi Dần

Tuần đầu tháng 12 sẽ là thời điểm tuổi Dần khiến mọi người phải ghen tị với những khởi sắc rực rỡ của mình. Được vận may chiếu cố, bản mệnh chẳng còn lo lắng về tình hình tài chính nữa. Mệnh chủ sẽ được cát tinh giúp giải quyết rắc rối, mở ra cơ hội tốt để làm giàu. Người làm kinh doanh càng thêm vượng tài vượng lộc khi việc buôn bán hanh thông, hàng hóa lưu thông thuận lợi.

Vận may đến với tuổi Dần rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó. Việc cần làm nhất là tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời cơ và tiến về phía trước, dự kiến là chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi bạn nhất định sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước. Đường tình duyên của những chú Hổ cũng tốt đẹp chẳng kém. Đào hoa khoe sắc, người độc thân cảm thấy đào hoa đến rất gần, bạn gặp được người hợp duyên hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn.

Tuần đầu tiên tháng 12, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Xem tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Sửu trong tuần đầu tháng 12 sẽ đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, công danh tài lộc phát vượng vô cùng. Con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Ngay từ bây giờ, bạn cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Công sức và sự nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Việc hợp tác làm ăn cũng đang diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để thu lợi về mình thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

Tuần đầu tiên tháng 12, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn vào tuần đầu tháng 12. Con giáp này cũng đang nhận được sự chiếu cố nồng hậu của thần May Mắn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bản mệnh đều đạt bước tiến đáng mừng.  Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư dả về vật chất. 

Công việc cũng không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bản mệnh khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán của những chú Khỉ khiến bạn rất hài lòng. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình vậy. 

Tuần đầu tiên tháng 12, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, phúc - lộc- thọ hội tụ đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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