Tuần đầu tháng 12 dương lịch: 3 tuổi may mắn gấp đôi, tiền sinh ra tiền, bạc vàng rủng rỉnh, giàu nhanh bất chấp

Đường công danh sự nghiệp của bạn có cơ hội phát triển, đạt được bước thành công như mong ước. Bạn may mắn gặp được những người bạn hoặc làm việc chung với những người đồng nghiệp thân thiện, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi bản mệnh khi gặp khó khăn.

Phương diện tình duyên khá chật vật do chịu tác động của ngũ hành xung khắc. Rất khó để con giáp này tìm được một nửa ưng ý để trao gửi tình cảm của mình. Các cặp đôi ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, mâu thuẫn chất chồng khó tháo gỡ trong một sớm một chiều.

Tuy nhiên, vào tuần đầu tiên của tháng 12 dương lịch vẫn có những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến mọi chuyện đảo chiều. Nếu thiếu sự kiểm soát, sống tùy hứng thì con giáp này vẫn có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình. Bản mệnh nên lập ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng bước đi của mình.

Tuổi Ngọ

Vào tuần đầu tiên của tháng 12 dương lịch vô cùng vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp.

Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Trong khi đó, các cặp đôi chân thành và thẳng thắn với nhau nên giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có. Hai người ngày một trân trọng và thấu hiểu nhau hơn.

Con giáp may mắn cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi bạn vạch ra từ trước đó là vô cùng chính xác, vì thế hãy dũng cảm tiến những bước tiếp theo nhé.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng vào tuần đầu tiên của tháng 12 dương lịch, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.