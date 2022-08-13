Tử vi tuần tới (15/8-21/8), có con giáp tài chính rủng rỉnh, ai cũng ghen tị, có con giáp gặp phải thị phi, khởi đầu một tuần không suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 10:47

Cùng xem tử vi vào tuần sau để lường trước mọi việc nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có một tuần có khá nhiều biến động chờ đợi ở phía trước. Công việc và cuộc sống của bạn có những biến động khá lớn, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch mà bạn đặt ra. Bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức tương đối lớn, với người khác thì chưa chắc đã vượt qua được nhưng tuổi Dậu sẽ luôn kiên trì và nhẫn nại đối diện và xử lý từng việc một cách ổn thoả. Lửa thử vàng, gian nan thử sức và đây chính là khoảng thời gian khó khăn thử thách ý chí và niềm tin trong tuổi Dậu, tuy nhiên một khi đã vượt qua được thì bạn sẽ trở nên cực kì ngoan cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì thế tuổi Dậu hãy đừng sợ hãi mà cứ tự tin vững bước tiến về phía trước để dành lấy những mục tiêu mà bạn hoàn toàn xứng đáng có được trong tuần này nhé.

Tử vi tuần tới (15/8-21/8), có con giáp tài chính rủng rỉnh, ai cũng ghen tị, có con giáp gặp phải thị phi, khởi đầu một tuần không suôn sẻ - Ảnh 1
Chính vì thế tuổi Dậu hãy đừng sợ hãi mà cứ tự tin vững bước tiến về phía trước để dành lấy những mục tiêu mà bạn hoàn toàn xứng đáng có được trong tuần này nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong tuần mới này, đặc biệt là ngày thứ Hai, 15/8, tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn.

Trong tuần tới này, người tuổi Thân để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác vì sự nhiệt huyết, hăng hái của bạn bỗng hạ nhiệt. Thay vào đó, lười biếng lên ngôi, tuổi Thân dần mất đi các cơ hội quý giá. Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi.

Tử vi tuần tới (15/8-21/8), có con giáp tài chính rủng rỉnh, ai cũng ghen tị, có con giáp gặp phải thị phi, khởi đầu một tuần không suôn sẻ - Ảnh 2
Cũng trong thời gian này, tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp tiểu nhân, dính phải thị phi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần tới sự nghiệp của bạn không mấy ổn định, nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có khó khăn bất ngờ xảy đến. Đây là thời điểm mà bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định để tập trung cho công việc. Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng, có đôi chút vất vả khi không thu được các khoản lợi nhuận đang có. Chuyện tình cảm cũng tương đối ảm đạm, cả hai đang có dấu hiệu xa cách rõ ràng. Nếu không nhanh hóa giải thì bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của mình. Tuy nhiên người độc thân lại xuất hiện nhiều mối nhân duyên khá tốt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi hôm nay (13/8), chúc mừng 3 con giáp sau được Thần Tài ưu ái, ngửa mặt hứng mưa tiền tài, lợi lộc vô kể, vận trình lên hương

Tử vi hôm nay (13/8), chúc mừng 3 con giáp sau được Thần Tài ưu ái, ngửa mặt hứng mưa tiền tài, lợi lộc vô kể, vận trình lên hương

Đây là những con giáp đón vận may không chỉ cho bản thân, mà còn đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho gia đình. Nếu may mắn có tài vận và sức khỏe đều được bảo vệ chính là phúc khí nhân đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   bói con giáp # con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 59 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng