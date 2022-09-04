Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022, Thiên Tài ghé thăm, 3 con giáp quơ tay là có tiền, lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số, đại cát đại lợi, tiền ùa vào túi khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, chịu khó và cực chăm chỉ trong công việc. Vậy nên, Dậu được cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp, cải thiện thu nhập. Trong thời gian ngắn Dậu sẽ kiếm được bộn tiền, tương lai xán lạn không ai bì kịp.

Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên thần tài sẽ mỉm cười với Dậu, bất kể làm gì con giáp giàu có này cũng quơ tay hốt bạc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách kiêng cường, mạnh mẽ, sẵn sàng một mình đối mặt với khó khăn, thử thách. Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022, tình duyên của người tuổi Dần được dự báo là có sự bùng nổ. Dần có thể sẽ phát hiện ra có người đang "thầm thương trộm nhớ" mình.

Trong tháng, công việc của tuổi Dần cũng tương đối ổn định, tài vận vẫn tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu hao hụt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn. Họ luôn phấn đấu để đạt được sự hoàn hảo trong công danh và sự nghiệp. Con giáp tuổi Tỵ luôn chủ động và có kế hoạch khá chu đáo cho tương lai của mình. Vì vậy họ sẽ không mù quáng để theo đuổi những thứ vô vọng để rồi cuộc sống xuống dốc.

Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022, tuổi Tỵ đại cát đại lợi, tiền ùa vào túi khiến ai cũng hờn đỏ mắt (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022, cuộc sống của người cầm tinh con rắn rất suôn sẻ, công việc làm ăn của họ từ từ khởi phát, sự nghiệp bắt đầu có tiếng tăm, chiếm được cảm tình của quý nhân.

Có thể nói năm nay, con giáp tuổi Tỵ có thể vươn tới đỉnh cao và trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Mùa thu này, họ trút được mọi muộn phiền, cuộc sống tương lai trôi qua nhẹ nhàng hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.