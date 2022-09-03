Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 23:36

Bước sang tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), những con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), nhờ cát tinh chắp cánh, những sáng tạo và trí tưởng tượng của tuổi Dậu được bay cao, bay xa hơn. Hôm nay rất thuận lợi cho những ai đang làm việc về lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do.

Ngũ hành tương sinh cũng hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe cũng như mối quan hệ trong thời điểm này. Có thể nhờ một sự việc nào đó mà con giáp này thông suốt một vấn đề, tư duy rõ ràng nên hành động cũng rõ ràng hơn.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ - Ảnh 1
Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), tuổi Dậu gặp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), nếu cần đi đâu để thực hiện những việc quan trọng, con giáp này nên ưu tiên hướng xuất hành. Bên cạnh đó, đừng quên trang bị cẩn trọng cho mình trước khi ra đường để đề phòng mưa nắng bất thường và đảm bảo phòng bệnh dịch.

Tuổi Mão

Thời gian đầu năm 2022, người tuổi Mão dường như rất ít nhận được tin vui về công việc, tài vận cũng như tình cảm.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), tài vận của người tuổi Mão vô cùng vượng phát, các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi con giáp này này. Đồng thời, sự nghiệp cũng thăng tiến phi mã, người tuổi Mão có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ - Ảnh 2

Tuổi Thân

Thới gian tới là cơ hội hoàn hảo để tuổi Thân mở rộng kiến thức. Con đường mà bản mệnh đang đi rất hanh thông nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. 

Bên cạnh việc phát huy hết khả năng của mình, tuổi Thân nên giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người trong ngành để gia tăng thêm sức mạnh. Ngoài ra, nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh gặp phải thị phi không đáng có.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9) là thời điểm thuận lợi để người tuổi Thân thực hiện những bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp. Việc con giáp này cần làm là nắm bắt đúng thời cơ, đừng vì những vấn đề khác trong cuộc sống chi phối mà bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ - Ảnh 3
Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), tuổi Thân vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ. (Ảnh minh họa: Internet)

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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