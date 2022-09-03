Từ tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 22:27

Tử vi dự đoán, từ tháng 9/2022, 3 tuổi dưới đây không chỉ có phúc tự thân mà còn đem may mắn đến cho người thân trong gia đình, giàu sang phú quý

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp biết đối nhân xử thế, dùng “quyền lực mềm” để chiến thắng đối phương. Thay vì tranh cãi phân thắng thua, họ biết dùng lý lẽ để thuyết phục và im lặng đúng lúc.

Nói họ là kẻ ranh mãnh cũng không sai, vì kỳ thực bề ngoài họ có vẻ không phản đối bạn chỉ vì không muốn làm bạn tổn thương, nhưng bên trong, họ vẫn giữ nguyên quan điểm mà họ cho là đúng. Phàm là những điều liên quan đến đam mê của họ, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại để giành lấy cho bằng được mà không than thở, không nôn nóng.

Tử vi dự đoán, từ tháng 9/2022, người tuổi Ngọ trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

Từ tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Từ tháng 9/2022, người tuổi Ngọ có vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc. (Ảnh minh họa: Weibo)

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể không mang số mệnh phú quý ngay từ khi sinh ra nhưng họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp của bản thân. Tuổi Mão sống tình cảm và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Bản mệnh sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Đôi khi lòng tốt của tuổi Mão cũng bị lợi dụng. Tuy nhiên, bản mệnh không vì thế mà mất lòng tin vào cuộc sống. Nhờ sự tốt bụng đó, tuổi Mão cũng được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, từ tháng 9/2022 người Tuổi Mão không chỉ có phúc tự thân mà còn đem may mắn đến cho người thân trong gia đình. Gia đình tuổi Mão sẽ ngày một hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

Từ tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chân thành, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất.

Từ tháng 9/2022, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao may mắn. Điều này là do có cát tinh “Thiên Tài” xuất hiện trong công việc.

Người tuổi Thìn chưa tìm được việc sẽ tìm được một công việc phù hợp với mức lương đáng mong đợi. Người đã có công việc ổn định, sẽ được quý nhân tương trợ, có cơ hội tăng chức, tăng lương, tăng thưởng. 

Từ tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3

Từ tháng 9/2022, tuổi Thìn tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách trong vòng 7 ngày tới (4/9 – 10/9), may mắn trúng số độc đắc, trời ban lộc tận nhà, tiền vàng chảy vào như nước, rũ bùn đứng trên đỉnh giàu sang

Dự đoán 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách trong vòng 7 ngày tới (4/9 – 10/9), may mắn trúng số độc đắc, trời ban lộc tận nhà, tiền vàng chảy vào như nước, rũ bùn đứng trên đỉnh giàu sang

Tử vi dự báo, trong vòng 7 ngày tới (4/9 – 10/9), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, rũ bùn đứng trên đỉnh giàu sang, sự nghiệp lên hương, tiền vàng chất thành đống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh tử vi Tử vi dự đoán từ tháng 9/2022 3 con giáp vận đỏ lên ngôi trúng số bất ngờ nằm không cũng hưởng lộc 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch