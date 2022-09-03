Từ tháng 9/2022: 3 con giáp vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi

Ngọ là con giáp biết đối nhân xử thế, dùng “quyền lực mềm” để chiến thắng đối phương. Thay vì tranh cãi phân thắng thua, họ biết dùng lý lẽ để thuyết phục và im lặng đúng lúc.

Tử vi dự đoán, từ tháng 9/2022 , người tuổi Ngọ trúng số bất ngờ , nằm không cũng hưởng lộc, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

Nói họ là kẻ ranh mãnh cũng không sai, vì kỳ thực bề ngoài họ có vẻ không phản đối bạn chỉ vì không muốn làm bạn tổn thương, nhưng bên trong, họ vẫn giữ nguyên quan điểm mà họ cho là đúng. Phàm là những điều liên quan đến đam mê của họ, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại để giành lấy cho bằng được mà không than thở, không nôn nóng.

Từ tháng 9/2022, người tuổi Ngọ có vận đỏ lên ngôi, trúng số bất ngờ, nằm không cũng hưởng lộc. (Ảnh minh họa: Weibo)

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể không mang số mệnh phú quý ngay từ khi sinh ra nhưng họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp của bản thân. Tuổi Mão sống tình cảm và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Bản mệnh sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Đôi khi lòng tốt của tuổi Mão cũng bị lợi dụng. Tuy nhiên, bản mệnh không vì thế mà mất lòng tin vào cuộc sống. Nhờ sự tốt bụng đó, tuổi Mão cũng được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, từ tháng 9/2022 người Tuổi Mão không chỉ có phúc tự thân mà còn đem may mắn đến cho người thân trong gia đình. Gia đình tuổi Mão sẽ ngày một hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chân thành, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất.

Từ tháng 9/2022, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao may mắn. Điều này là do có cát tinh “Thiên Tài” xuất hiện trong công việc.

Người tuổi Thìn chưa tìm được việc sẽ tìm được một công việc phù hợp với mức lương đáng mong đợi. Người đã có công việc ổn định, sẽ được quý nhân tương trợ, có cơ hội tăng chức, tăng lương, tăng thưởng.

Từ tháng 9/2022, tuổi Thìn tiền vàng phủ phê, sự nghiệp hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.