Sửu kiên trì, chăm chỉ, họ là người cực tỉnh táo trong các mối quan hệ nhưng lại thường giả vờ ngốc. Sửu không muốn dấn thân vào thị phi với những cuộc cạnh tranh, với những mưu hèn kế bẩn. Thế cho nên, tuổi Sửu thường tránh truy cầu công danh lợi lộc. Họ có xu hướng lựa chọn buông tha, tìm kiếm cuộc sống thanh tịnh, khiến tâm hồn của mình an yên, thoải mái.

Tử vi dự báo vào Rằm Tháng 8 âm lịch 2022 sắp tới, nhờ tính tình tốt đẹp lại biết nỗ lực, kiên trì, tuổi Sửu thường gặp quý nhân phù trợ, hết lần này đến lần khác tiền tài tự tìm đến cửa, cơ hội làm giàu cũng nhiều, giúp tuổi Sửu có nhiều lựa chọn.

Tuổi Mùi vốn thông minh, nhanh trí lại có ý chí hơn người. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, con giápnày cũng không bao giờ than thân trách phận. Thay vào đó, tuổi Mùi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hết mình.

Tử vi dự báo vào Rằm Tháng 8 âm lịch 2022 sắp tới, tài vận cũng như sự nghiệp của tuổi Mùi ít có tiến triển. Tuy nhiên, con giáp này vẫn luôn có niềm tin vào cuộc sống. Họ sẵn sàng đương đầu với thử thách, tích lũy kinh nghiệm quý báu, chờ thời cơ tốt hơn để phát triển.

Tử vi nói rằng tuổi Mùi sinh ra đã được hưởng phúc phần may mắn. Với tính tình chịu khó, cần mẫn, vào Rằm Tháng 8 âm lịch 2022 sắp tới sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển ổn định, tài vận dồi dào. Gia đình của người tuổi Mùi cũng được hưởng may mắn lây, vạn sự hanh thông.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ đầu năm cho đến Trung Thu tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hơn nữa lại chăm chỉ làm việc, không kêu ca oán thán, và có cát tinh “Tam Đài” tương trợ nên có một nền tảng vững chắc.

Tử vi dự báo vào Rằm Tháng 8 âm lịch 2022 sắp tới, công việc của người tuổi Dậu có bước tiến dài, chức vụ được nâng cao nên thu nhập cũng có sự cải thiện đáng kể, tiền bạc thu về nhiều gấp nhiều lần thời gian trước đây.

Tử vi dự báo vào Rằm Tháng 8 âm lịch 2022 sắp tới, tuổi Dậu trúng số độc đắc, may mắn “tắm trong mưa” tài lộc, làm tới đâu trúng lớn tới đấy. (Ảnh minh họa: Internet)

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