Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, 3 con giáp được Cát Tinh điểm danh, trúng số độc đắc, nằm trên đống vàng, sở hữu nhà lầu xe hơi, sự nghiệp tỏa sáng khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 23:53

Tử vi dự báo, đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, những con giáp dưới đây sẽ đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên trong 5 ngày tới (9/8 – 13/8) sẽ vượng lộc vượng tài, kiếm được bộn tiền. Sự nghiệp bước sang trang mới còn là tiền đề để con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả cứ ùn ùn chui vào túi.

Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022 là "thời điểm vàng" may mắn nhất năm của Hợi, thế nên bản mệnh hãy tận dụng triệt để thời cơ trời cho để ôm vàng ôm bạc vào nhà.

Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, 3 con giáp được Cát Tinh điểm danh, trúng số độc đắc, nằm trên đống vàng, sở hữu nhà lầu xe hơi, sự nghiệp tỏa sáng khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, con giáp tuổi Hợi được Cát Tinh điểm danh, trúng số độc đắc, nằm trên đống vàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, biết tận dụng thời cơ để xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022 này, tài vận của người tuổi Tý sẽ rực sáng. Nhiều điều may mắn bất ngờ sẽ đến với tuổi Tý.

Trong tháng, thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, người làm công ăn lương vẫn nhận được những tin mừng. Đó có thể là một nhiệm vụ mới giúp tuổi Tý có cơ hội tăng lương.

Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, 3 con giáp được Cát Tinh điểm danh, trúng số độc đắc, nằm trên đống vàng, sở hữu nhà lầu xe hơi, sự nghiệp tỏa sáng khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh 2

Tuổi Tuất.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có khả năng sẽ bước lên đỉnh vào đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022. Bởi vì thời gian qua họ đã rất nỗ lực sống và làm việc, mọi sự đều tiến triển theo chiều hướng tốt.

Con giáp tuổi Tuất biết cách tạo động lực để đối mặt với sự nghiệp và cuộc sống. Nhờ đó mà tốc độ phát triển của họ ngày càng nhanh hơn, không lo bị tụt hậu.

Đúng 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022, 3 con giáp được Cát Tinh điểm danh, trúng số độc đắc, nằm trên đống vàng, sở hữu nhà lầu xe hơi, sự nghiệp tỏa sáng khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh 3

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ đạt được thành tựu tốt nhất trong 5 ngày tới (9/8 – 13/8) âm lịch 2022. Vốn dĩ họ đang thiếu tiền nhưng hiện tại chỉ cần con giáp này làm việc chăm chỉ thì việc giàu lên không thành vấn đề.

Gần về cuối năm 2022, cuộc sống của con giáp này càng thêm viên mãn, quý nhân giúp đỡ, thu hoạch đầy ngân khố, thoát khỏi kiếp nghèo và xoay chuyển vận mệnh khỏi khó khăn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ

Tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), 3 con giáp vận may liên hoàn, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc song toàn, công danh khởi sắc, bội thu vàng bạc, vượt qua khó khăn chuyển mình rực rỡ

Bước sang tuần mới từ ngày (5/9 – 11/9), những con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp.

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