Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Hợi ổn định trong công việc và tài chính nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Dậu nên cảnh giác trong các mối quan hệ xã giao

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 13:51

Hợi ổn định trong công việc và tài chính nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Dậu nên cảnh giác trong các mối quan hệ xã giao trong tuần từ 5/6 đến 11/6/2023.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới từ ngày 5/6 đến 11/6/2023 của 12 con giáp, công việc của tuổi Dậu nhìn chung khá trôi chảy. Có quý nhân trợ lực nên bản mệnh có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn hay áp lực.

Màn thể hiện xuất sắc của tuổi Dậu lần này cũng là cơ sở để cấp trên quyết định cất nhắc bản mệnh lên vị trí cao hơn nữa. Thời điểm này dù xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân nhòm ngó nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, cứ tự tin vững bước sẽ có được thành công.

Tuy nhiên từ đầu tuần tuổi Dậu nên cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao. Con giáp này cần đề phòng bị lừa gạt, dù tiền bạc có nhiều đến đâu nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ trắng tay bất cứ lúc nào. Người làm kinh doanh có thể bị ảnh hưởng tới uy tín từ trước tới nay.

Vận tình duyên khá sáng. Nhờ sự duyên dáng và hài hước của mình, bản mệnh được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Các cặp vợ chồng có thể sẽ sớm có tin vui về con cái, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Hợi ổn định trong công việc và tài chính nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Dậu nên cảnh giác trong các mối quan hệ xã giao - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dậu nhìn chung khá trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất trong tuần mới sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp vào hai ngày cuối tuần. Các ngày trong tuần sẽ không đáng lo nhưng bạn cũng cần chú ý đến này thứ Năm. Đây là ngày mà bạn cần chú ý đến hành động của mình kẻo mắc sai lầm trong việc đưa ra quyết định. 

Công việc: Người tuổi Tuất có một tuần làm việc với nhiều trở ngại, trắc trở trong khoảng thời gian này. Tử vi khuyên bản mệnh hãy nên chú ý cách hành xử của mình ở môi trường làm việc, đồng thời không nên cố tình gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu xảy ra vấn đề nào đó, bạn cần trao đổi với nhau tránh “chuyện bé xé ra to". 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ảm đạm. Con giáp này cần thận trọng trước những quyết định liên quan đến phương diện tài chính nếu không muốn đẩy bản thân rơi vào cảnh thua lỗ. Nhiều mối đầu tư tưởng chừng như ngon ăn nhưng điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà bạn không thể lường trước được. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhìn chung chưa quá khởi sắc. Có vẻ như bạn thường xuyên bắt ép đối phương làm theo mong muốn của mình, song lại ít khi lắng nghe đối phương muốn gì. Nếu điều này cứ tiếp tục diễn ra, mối quan hệ của hai người sẽ “sớm nở chóng tàn". 

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Hợi ổn định trong công việc và tài chính nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Dậu nên cảnh giác trong các mối quan hệ xã giao - Ảnh 2
Tuất trong tuần mới sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp vào hai ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh Tử Vi giúp người tuổi Hợi có một tuần ổn định trong cả công việc và tài chính. Sự nghiệp thăng hoa giúp bạn có thêm động lực để từng bước gặt hái thêm nhiều thành công. 

Trong chuyện tình cảm, cả hai bạn có thể hiểu lầm và mâu thuẫn. Tuy nhiên, khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi nếu cả hai cùng học cách lắng nghe, thấu hiểu.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Hợi ổn định trong công việc và tài chính nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Dậu nên cảnh giác trong các mối quan hệ xã giao - Ảnh 3
Hợi có một tuần ổn định trong cả công việc và tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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