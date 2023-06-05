Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Mùi đón một tuần làm việc với nhiều khó khăn và thử thách, Thân cần phải cảnh giác tiểu nhân lừa gạt

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 5/6 đến 11/6/2023, tuổi Ngọ có thể phải đối mặt với hung hiểm. Thời điểm này bản mệnh hành động khá cảm tính, công việc cũng kém suôn sẻ vì để cảm xúc lấn át, có những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ khiến cơ hội vuột mất.

Tài lộc vượng nhất vào thời điểm giữa tuần. Tuy nhiên giữa lúc hung vận đang lớn thế này, mọi thứ với tuổi Ngọ vẫn khá mong manh. Tiền kiếm được nhưng vẫn có thể thất thoát bất cứ lúc nào, bản mệnh giữ tiền hết sức cẩn thận.

Khó khăn càng thêm cao khi tuổi ngọ còn gặp thêm sự quấy phá của tiểu nhân nên không khỏi lao đao. Mặc dù bản mệnh vẫn có cơ hội để chuyển mình, thay đổi mọi việc theo hướng tích cực hơn nhưng vẫn chưa đủ để khiến bản thân hài lòng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động, vì chưa thực sự dành tình yêu cho ai nên tuổi Ngọ không dễ dàng bước vào một mối quan hệ. Con giáp này cũng không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai khi bản thân chưa đủ nghiêm túc và sẵn sàng.

Ngọ có thể phải đối mặt với hung hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo rằng tuổi Mùi tương đối ổn định. Các ngày thứ Hai đến thứ Năm và hai ngày cuối tuần thì mọi thứ sẽ không có biến động nào lớn. Duy chỉ có ngày thứ Sáu là bạn hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói để tránh bị người khác nói xấu sau lưng.

Công việc: Người tuổi Mùi đón một tuần mới làm việc với nhiều khó khăn và thử thách. Dường như bản mệnh sẽ làm việc tương đối vất vả do không ai tương trợ trong khoảng thời gian này. Thậm chí là người tuổi này còn rơi vào cảnh bị cô lập và bị kẻ xấu bày trò hãm hại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không mấy khả quan. Tử vi cho biết, con giáp này cần hạn chế đưa ra quyết định đầu tư vào khoảng thời gian này. Tốt hơn hết là hãy bình tĩnh để quan sát thêm tình hình thực tế, bởi nếu quá vội vàng sẽ khiến cho bạn dễ dàng mắc bẫy của kẻ xấu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm là một nốt trầm buồn. Bạn thường có xu hướng nảy sinh nghi ngờ vô cớ với người ấy. Theo đó, bạn chớ nên ngồi đó suy diễn như vậy, nếu có vấn đề nào bất cập thì đôi bên cần thẳng thắn chia sẻ với nhau để giảm thiểu những hiểu lầm và tranh chấp không đáng có.

Mùi đón một tuần mới làm việc với nhiều khó khăn và thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần đề cao cảnh giác, nếu không rất dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt lúc nào không hay. Tình hình tài chính gặp không ít bất lợi, bạn không nên đầu tư vào thời điểm này.

Chuyện tình cảm lận đận do quá khứ khiến tuổi Thân khó có được hạnh phúc.

Thân cần đề cao cảnh giác, nếu không rất dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.