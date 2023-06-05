Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, 'khó khăn trăm bề', làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 5/6 đến 11/6/2023, đường công danh sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, đầu óc mải nghĩ đi đâu nên có thể gây ra một vài sai sót.

Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình lại càng tốt lên. Trong công việc, con giáp này đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn.

Bên cạnh đó, con giáp này còn phải mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư, càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với.

Vận trình tình duyên có đôi chút nhạt nhòa, bản mệnh nên cùng nửa kia đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Người độc thân vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc nên không mảy may nghĩ đến yêu đương.

Sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới tương đối ổn định từ thứ Hai đến thứ Năm và hai ngày cuối tuần. Riêng ngày thứ Sáu thì bạn hãy chú ý đến việc tiết kiệm tiền, bởi vì có thể sẽ gặp phát sinh bất ngờ cần chi tiêu một khoản không nhỏ trong ngày này.

Công việc: Người tuổi Sửu sẽ gặp những khoảng thăng trầm trên con đường phát triển sự nghiệp. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng cần cố gắng hết mình thì không có khó khăn. thử thách nào không thể vượt qua. Ngoài ra, người tuổi này có thể bị cô lập vào đầu tuần làm việc nhưng đến cuối tuần thì sẽ khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa nhận được tín hiệu tăng tiến. Đầu tuần, người làm nghề tự do có thể kiếm cho mình một khoản kha khá, song sau đó, bạn cần phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường. Dù chưa thể thu về lợi nhuận nhưng trong tương lai bạn sẽ có một khoảng tiền tương đối rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ảm đạm. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đang dần xa cách nhau. Nếu không sớm tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội này dành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn thời gian gây dựng trong suốt thời gian vừa qua.

Người tuổi Sửu sẽ gặp những khoảng thăng trầm trên con đường phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện cản trở con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần. Có khá nhiều sự kiện xảy ra bất ngờ nên bạn hãy tránh xung đột với người khác. Những kẻ tiểu nhân đang rình mò, tìm cơ hội để khiến bạn không đạt được thành quả như ý.

Đường tình duyên ảm đạm, mâu thuẫn xảy ra khó có thể hàn gắn được. Bù lại, phương diện tài lộc là điểm sáng trong tuần này, những cơ hội kiếm tiền đến với bạn nhiều hơn.

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện cản trở con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.