Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, 'khó khăn trăm bề', làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 13:21

3 con giáp sau đây gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm trong tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 5/6 đến 11/6/2023, đường công danh sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, đầu óc mải nghĩ đi đâu nên có thể gây ra một vài sai sót.

Bên cạnh đó, con giáp này còn phải mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư, càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với.

Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình lại càng tốt lên. Trong công việc, con giáp này đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn.

Vận trình tình duyên có đôi chút nhạt nhòa, bản mệnh nên cùng nửa kia đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Người độc thân vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc nên không mảy may nghĩ đến yêu đương.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, 'khó khăn trăm bề', làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm - Ảnh 1
Sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới tương đối ổn định từ thứ Hai đến thứ Năm và hai ngày cuối tuần. Riêng ngày thứ Sáu thì bạn hãy chú ý đến việc tiết kiệm tiền, bởi vì có thể sẽ gặp phát sinh bất ngờ cần chi tiêu một khoản không nhỏ trong ngày này. 

Công việc: Người tuổi Sửu sẽ gặp những khoảng thăng trầm trên con đường phát triển sự nghiệp. Mặc dù vậy, bản mệnh cũng cần cố gắng hết mình thì không có khó khăn. thử thách nào không thể vượt qua. Ngoài ra, người tuổi này có thể bị cô lập vào đầu tuần làm việc nhưng đến cuối tuần thì sẽ khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa nhận được tín hiệu tăng tiến. Đầu tuần, người làm nghề tự do có thể kiếm cho mình một khoản kha khá, song sau đó, bạn cần phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường. Dù chưa thể thu về lợi nhuận nhưng trong tương lai bạn sẽ có một khoảng tiền tương đối rủng rỉnh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ảm đạm. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người đang dần xa cách nhau. Nếu không sớm tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội này dành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn thời gian gây dựng trong suốt thời gian vừa qua. 

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, 'khó khăn trăm bề', làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm - Ảnh 2
Người tuổi Sửu sẽ gặp những khoảng thăng trầm trên con đường phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện cản trở con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần. Có khá nhiều sự kiện xảy ra bất ngờ nên bạn hãy tránh xung đột với người khác. Những kẻ tiểu nhân đang rình mò, tìm cơ hội để khiến bạn không đạt được thành quả như ý.

Đường tình duyên ảm đạm, mâu thuẫn xảy ra khó có thể hàn gắn được. Bù lại, phương diện tài lộc là điểm sáng trong tuần này, những cơ hội kiếm tiền đến với bạn nhiều hơn.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp 'vận đen', đường công danh sự nghiệp bất ổn, 'khó khăn trăm bề', làm đâu thua đó, đường tình duyên ảm đạm - Ảnh 3
Ngũ Quỷ hung tinh xuất hiện cản trở con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp được Phật Tổ gọi tên, 'vận đỏ như son', vinh hoa phú quý, tiền căng đầy ví trong tháng 6 dương lịch

3 con giáp được Phật Tổ gọi tên, 'vận đỏ như son', vinh hoa phú quý, tiền căng đầy ví trong tháng 6 dương lịch

3 con giáp sau đây có 'vận đỏ như son', vinh hoa phú quý, tiền căng đầy ví trong thời gian sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tuần mới tử vi con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 32 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 3 giờ 43 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý