Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: Mão vượng sắc cả đường tình duyên lẫn tài lộc, Thìn sẽ gặp khó khăn vào đầu tuần trên con đường phát triển sự nghiệp

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 5/6 đến 11/6/2023, tuổi Mão vượng cả đôi đường tình và tài. Sự nghiệp phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bản mệnh đã mất công xây dựng từ trước đó. Con giáp này có thể gặt hái được thành tích đáng nể.

Trên phương diện tình cảm, nhân duyên rộng mở, con giáp này đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Các cặp đôi gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Điểm sáng nhất trong tuần này còn đến từ việc bản mệnh may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn. Ngay từ đầu tuần, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay, bản mệnh hoàn toàn có thể mong đợi nó trong tuần mới này.

Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu. Thời gian này bản mệnh cũng đang tập trung phát triển bản thân chứ không chỉ đau đáu tìm một ai đó đồng hành nữa.

Mão vượng cả đôi đường tình và tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn gặp chuyện không vui trong ngày thứ Sáu. Đó chính là ngày Lục Xung, người xung quanh dễ mang đến áp lực cho bạn nên không thích hợp để đưa ra quyết định trọng đại. Thế nhưng, vào ngày thứ Tư và Chủ Nhật, dự báo bạn sẽ được đào hoa vượng cùng với tài lộc vượng.

Công việc: Người tuổi Thìn sẽ gặp khó khăn đầu tuần trên con đường phát triển sự nghiệp. Dường như bản mệnh sẽ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp xung quanh chèn ép, gây khó dễ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thay vào đó, bạn hãy coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân để khiến mình hoàn thiện hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển tích cực. Có lẽ, đây là thời điểm mà con giáp này cần triển khai các phương án kiếm tiền dự phòng để nguồn thu nhập ngày một tăng cao đáng kể. Đồng thời, bạn cũng cần có kế hoạch tiết kiệm hợp lý để có được số tiền tích luỹ đáng mơ ước cho tương.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng vì không ai chịu nhường ai khi phát sinh vấn đề tranh cãi nào đó. Nếu muốn gia đình sóng yên biển lặng, tốt nhất là cả hai không nên chấp nhặt với nhau, đồng thời hãy đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu nhau nhiều hơn.

Vận trình tổng thể của người tuổi Thìn gặp chuyện không vui trong ngày thứ Sáu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần tới là một tuần khá bình yên và suôn sẻ của người tuổi Tỵ. Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, song bạn không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu.

Tài lộc khởi sắc, tình duyên đào hoa, bạn hãy nắm bắt những cơ hội đến với mình, đừng để khi qua rồi mới hối tiếc.

Đường tình duyên cũng đón đào hoa tới, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của bạn với người ấy nhé.

Tuần tới là một tuần khá bình yên và suôn sẻ của người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.