Nam Tào chỉ đích danh: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', vận đỏ như son, tài lộc rủng rỉnh trong 3 tháng tới

Thời gian gần đây, tuổi Ngọ có Tài Tinh chiếu mệnh nhưng lại bị Hung Tinh áp chế nên vận may không đến, thu nhập có sự giảm sút đáng kể.

Công việc tiến hành thuận buồm xuôi gió, tuổi Ngọ làm 1 được 10. Đây là thời điểm tiền bạc ào ào đổ về túi của bản mệnh. Nhờ đó, cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái, sung túc hơn.

Tử vi dự báo rằng trong 3 tháng tới, tài khí của tuổi Ngọ sẽ hưng thịnh trở lại. Công việc của con giáp này tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể được cấp trên trọng dụng, cất nhắc, trao cho nhiều cơ hội để thăng tiến.

Tử vi dự báo rằng trong 3 tháng tới, tài khí của tuổi Ngọ sẽ hưng thịnh trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây, do vận thế bị khắc chế nên gặp vô số áp lực trong cuộc sống. Dù năng lực bản thân rất tốt nhưng tài vận của con giáp này không suôn sẻ nên người tuổi Mùi hầu như không có cơ hội kiếm tiền, thậm chí còn dẫn đến tình trạng 'phá sản'.

Thời gian 3 tháng tới, vận thế của người tuổi Mùi đảo chiều, tài vận bắt đầu hanh thông, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, rất nhiều cơ hội phát tài sẽ đến với con giáp này.

Trong 3 tháng tới, cuộc sống sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ, con giáp này sẽ kiếm được không ít những khoản tiền lớn, điều này giúp cho người tuổi Mùi sớm có cuộc sống giàu sang, phú quý.

Thời gian 3 tháng tới, vận thế của người tuổi Mùi đảo chiều, tài vận bắt đầu hanh thông, tiền bạc cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có duyên với tiền bạc. Tài vận của con giáp này rất tốt, sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

Trong thời gian 3 tháng 7,8, 9, do gặp đúng thời cơ và được thần phật phù hộ nên người tuổi Thân sẽ được cất nhắc lên vị trí công việc mới, nếu không là cấp quản lý cao cấp thì cũng là giám đốc. Chính vì vậy thu nhập của con giáp này ngày một tăng lên. Người tuổii Thân thể yên tâm về tương lại sáng lạn trước mắt.

Trong 3 tháng tới người tuổi Thân sẽ được cất nhắc lên vị trí công việc mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.