Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp vất vả, gian nan trong công việc, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám

Tâm linh - Tử vi 06/06/2023 16:59

3 con giáp sau đây gặp vất vả, gian nan trong công việc, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám trong tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 5/6 đến 11/6/2023, đường công danh sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, đầu óc mải nghĩ đi đâu nên có thể gây ra một vài sai sót.

Bên cạnh đó, con giáp này còn phải mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư, càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với.

Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình lại càng tốt lên. Trong công việc, con giáp này đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn.

Vận trình tình duyên có đôi chút nhạt nhòa, bản mệnh nên cùng nửa kia đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Người độc thân vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc nên không mảy may nghĩ đến yêu đương.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp vất vả, gian nan trong công việc, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của Tý cũng có dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn gặp chuyện không vui trong ngày thứ Sáu. Đó chính là ngày Lục Xung, người xung quanh dễ mang đến áp lực cho bạn nên không thích hợp để đưa ra quyết định trọng đại. Thế nhưng, vào ngày thứ Tư và Chủ Nhật, dự báo bạn sẽ được đào hoa vượng cùng với tài lộc vượng. 

Công việc: Người tuổi Thìn sẽ gặp khó khăn đầu tuần trên con đường phát triển sự nghiệp. Dường như bản mệnh sẽ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp xung quanh chèn ép, gây khó dễ, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thay vào đó, bạn hãy coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân để khiến mình hoàn thiện hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển tích cực. Có lẽ, đây là thời điểm mà con giáp này cần triển khai các phương án kiếm tiền dự phòng để nguồn thu nhập ngày một tăng cao đáng kể. Đồng thời, bạn cũng cần có kế hoạch tiết kiệm hợp lý để có được số tiền tích luỹ đáng mơ ước cho tương. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng vì không ai chịu nhường ai khi phát sinh vấn đề tranh cãi nào đó. Nếu muốn gia đình sóng yên biển lặng, tốt nhất là cả hai không nên chấp nhặt với nhau, đồng thời hãy đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu nhau nhiều hơn. 

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp vất vả, gian nan trong công việc, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám - Ảnh 2
Vận trình tổng thể của người tuổi Thìn gặp chuyện không vui trong ngày thứ Sáu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần đề cao cảnh giác, nếu không rất dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt lúc nào không hay. Tình hình tài chính gặp không ít bất lợi, bạn không nên đầu tư vào thời điểm này.

Chuyện tình cảm lận đận do quá khứ khiến tuổi Thân khó có được hạnh phúc.

Tử vi tuần mới từ 5/6 đến 11/6/2023: 3 con giáp gặp vất vả, gian nan trong công việc, đề phòng có kẻ tiểu nhân đeo bám - Ảnh 3
Người tuổi Thân cần đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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