Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9/2023: 3 con giáp có cát tinh chiếu cố nồng hậu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 22:41

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau gặp nhiều may mắn trong công việc, nhận được cơ hội lội ngược dòng bất ngờ.

Tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho hay từ ngày 18/9 đến 24/9/2023, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Vào cuối tuần bản mệnh được đón nhiều tài lộc giúp kết thúc một tuần vui vẻ.

Trong tuần, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bản mệnh đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bản mệnh biết thế nào là đủ, bản mệnh sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Nếu chuyện tình cảm không như ý thì bản mệnh hãy cứ thả trôi theo nỗi buồn một chút, đừng cố chống đối nó chỉ khiến mình mỏi mệt, chán thường thêm mà thôi. Cứ sống thật với cảm xúc của mình rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.

Nhân duyên của tuổi Ngọ nhất là nữ giới được thuận lợi. Con giáp này cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9/2023: 3 con giáp có cát tinh chiếu cố nồng hậu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu kiên nhẫn với những người lần đầu nắm bắt công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tốt, làm sếp của nhiều người, bạn là người sếp được nhiều người ngưỡng mộ, luôn biết cách chỉ bảo nhân viên.

Tình cảm: Mối quan hệ đôi lúc cần cùng nhau hỗ trợ, vượt qua những ngày khó khăn. 

Tài lộc: Đặt nặng vấn đề tiền bạc, bạn luôn cố gắng cải thiện tài chính hiện tại.

Sức khỏe: Duy trì thức uống có lợi cho sức khỏe.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9/2023: 3 con giáp có cát tinh chiếu cố nồng hậu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Con giáp tuổi Tuất là người thẳng thắn, chân thành, có sao nói vậy. Với nét tính cách này, bạn được nhiều người quý mến nhưng cũng không ít người ganh ghét, đố kỵ. Người tuổi này nói được, làm được, đã quyết làm là làm đến cùng chứ không dễ gì bỏ cuộc.

Tài vận của người tuổi này gần đây không được tốt. Dù đã cố gắng nhưng bạn không được ghi nhận, lại bị tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, tuần mới, con giáp này mở cửa chào đón vinh hoa, phú quý. Người tuổi này ở nơi làm việc được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phát đạt, thăng tiến bất ngờ. Nỗ lực hết mình, con giáp này làm đâu thắng đó, bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9/2023: 3 con giáp có cát tinh chiếu cố nồng hậu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi Chủ nhật ngày 17/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ số mệnh phước lành, Mão tình duyên thăng hoa, Mùi chuẩn bị đón mưa tài lộc

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Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 17/9/2023, vận trình của 3 con giáp sau có những chuyển biến tích cực, bước sang trang mới, đời vận lên hương.

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