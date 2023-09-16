Tử vi Chủ nhật ngày 17/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ số mệnh phước lành, Mão tình duyên thăng hoa, Mùi chuẩn bị đón mưa tài lộc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 22:10

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 17/9/2023, vận trình của 3 con giáp sau có những chuyển biến tích cực, bước sang trang mới, đời vận lên hương.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 17/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn mong chờ những điều tốt đẹp mà bản thân đang đạt phải. 

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ thỉnh thoảng có những lúc bạn áp lực vì công việc. 

Tình cảm: Ở cạnh một người kĩ tính, đôi lúc đối phương thấy hơi mệt mỏi.  

Tài lộc: Nhiều món đồ hiệu mua rồi nhưng không thể thanh lí lại được.  

Sức khoẻ: Uống thêm nước, bổ sung thêm vitamin C. 

Tử vi Chủ nhật ngày 17/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ số mệnh phước lành, Mão tình duyên thăng hoa, Mùi chuẩn bị đón mưa tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong số các con giáp thì phần lớn những người tuổi Mão rất thật thà, chân thành và tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Những người tuổi Mão, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người tuổi Mão vốn có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Tử vi cho biết bước sang tháng 9 chính là thời gian sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong ngày mới 17/9, tuổi Mão sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, tuổi Mão hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia.

Tử vi Chủ nhật ngày 17/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ số mệnh phước lành, Mão tình duyên thăng hoa, Mùi chuẩn bị đón mưa tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 17/9/2023, vận trình tài chính của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là với người làm nghề tự do. Con giáp này nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Người đầu tư, kinh doanh có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Cứ tiến hành bình tĩnh và thận trọng, bản mệnh sẽ không lo vấp phải sai sót. Hơn nữa, xung quanh bản mệnh luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi Chủ nhật ngày 17/9/2023 của 12 con giáp: Ngọ số mệnh phước lành, Mão tình duyên thăng hoa, Mùi chuẩn bị đón mưa tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (16/9 - 18/9): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, giàu sang tột đỉnh, bạc vàng đầy nhà

Đúng 3 ngày tới (16/9 - 18/9): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, giàu sang tột đỉnh, bạc vàng đầy nhà

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp sau càng có thời gian tập trung cho công việc, mức thu nhập cũng dần tốt lên, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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