Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ (22/6 - 28/6): Hợi hao tài tốn của, Mão hái lộc trời cho, Tuất, Ngọ đổi đời sau một đêm

Muốn xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 22/6 đến 28/6/2020 mới nhất, chính xác nhất bạn chỉ cần đọc bài viết này là đủ.

Vận tình duyên của con giáp này cũng ấm êm viên mãn, càng về cuối tuần càng hạnh phúc thăng hoa, nồng nàn hơn bao giờ hết.

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ (22/6 – 28/6) có nói, Tý sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều tin vui tài lộc. Được trời ban phước lành nên Tý ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Tuổi Sửu

Tuần mới với khá nhiều điều không như ý khiến Sửu phải gánh chịu khá nhiều áp lực. Lúc này, thay vì vội vã đưa ra những quyết định Sửu cần bình tĩnh để đối diện với khó khăn mình đang gặp phải.

Chỉ cần bình tĩnh, tự tin và không sợ gian khó Sửu ắt vượt qua khốn khó, chuẩn bị tinh thần đón tài lộc vào nhà trong tuần kế tếp.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Dần sẽ khá an nhàn, sung sướng trong những ngày cuối tháng 6 năm Canh Tý 2020. Công sức bấy lâu nỗ lực của Dần sẽ được đáp đền xứng đáng.

Tài lộc đỏ chót như son nhưng tình duyên của Dần lại không mấy khả quan. Nếu không khéo léo trong ứng xử Dần sẽ có nguy cơ đánh mất tình yêu đang có, kẻ thứ ba chen ngang phá hoại.

Khổ tận cam lai, bước sang tuần cuối cùng của tháng 6 Mão sẽ hái lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người vô lo vô nghĩ, sống chân thành, thiện lương nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi khi gặp chuyện không may quý nhân lại xuất hiện để cứu giúp, hỗ trợ Mão hết lòng.

Khổ tận cam lai, bước sang tuần cuối cùng của tháng 6 Mão sẽ hái lộc trời cho, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Tuổi Thìn

Khi gặp những điều xui xẻo thay vì trách cứ cuộc đời, oán hờn số phận Thìn cần học cách tự vực dậy tinh thần. Chỉ khi có được sự sáng suốt, tinh thần cầu tiến bạn mới có thể chạm tay vào thành công.

Tình cảm của Thìn sẽ có chút xáo trộn trong tuần mới này. Thìn đừng có mới nới cũ, vì rung động nhất thời mà phản bội lại một nửa của mình kẻo hối không kịp.

Tuổi Tỵ

Tử vi phương Đông của 12 con giáp chỉ rõ, vận tài lộc của Tỵ khá vượng trong tuần mới này. Càng dám nghĩ dám làm, chớp lấy thời cơ con giáp may mắn này càng giàu ú ụ.

Được sao Thiên Vu nâng đỡ nên cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, Tỵ chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn.

Càng về cuối tuần Ngọ càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 22/6 đến 28/6 chỉ rõ, Ngọ sẽ có tuần mới đỏ chót như son. Công việc suôn sẻ, có cơ may thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào túi.

Càng về cuối tuần Ngọ càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Tuàn mới của Mùi sẽ khá vất vả với khó khăn trong công việc, những dự định trước đấy đều tan thành mây khói. Bị người mình tin tưởng hãm hại, lật mặt trong gang tấc khiến Mùi sốc vô cùng.

Phải đến cuối tuần thì Mùi mới có thể lấy lại tinh thần. Chỉ cần vượt qua được những ngày gian khó này Mùi sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn tấn tới.

Tuổi Thân

Được sao Thiên Ấn chiếu mệnh nên trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Hãy cứ dám nghĩ dám làm, vững tin vào ước mơ mình đang đeo đuổi Thân ắt có tiền chất chật kho, ung dung hưởng lộc.

Dậu sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, điềm đạm và có tham vọng làm giàu. Thế nên, dù những tuần đầu tháng 6 không mấy suôn sẻ nhưng họ không hề nản lòng.

Phấn đấu không ngừng, biết tận dụng năng lực của mình để tiến thân nên 7 ngày tới Dậu sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuất nên biết cách kiểm soát cảm xúc, đừng vì một phút bốc đồng mà tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán kẻo hao tài tốn của.

Trong tuần mới này, Tuất sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia chỉ sau một đêm nhờ trúng số độc đắc.

Tuổi Hợi

Những khúc mắc trong các mối quan hệ khiến Hợi phải chật vật với chuyện tiền nong, liên tục lâm vào cảnh túng thiếu. Nếu không kiểm soát chi tiêu, suy nghĩ cẩn trọng Hợi sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Hãy cố giữ mình, chỉ cần vượt qua những ngày cuối tháng 6 này Hợi sẽ lại bình an vô sự.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.