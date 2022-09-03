Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), lộc vây kín cửa, vận mệnh thăng hoa, tài mệnh trúng độc đắc, 3 con giáp không giàu cũng sang, cơ hội trúng tiền vàng, đủ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 10:59

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9) mang lại những may mắn cho 3 con giáp này, bổng lộc tràn về nhà, nhanh chóng kiếm được cơ hội đổi đời, xây dựng cơ ngơi giàu sụ.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, Dần là một trong 3 con giáp có được vượng khí trong tuần mới (5/9 - 11/9), con giáp này dễ công thành danh toại, nhiều cơ hội làm ăn, phát triển sự nghiệp. Tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, liều lĩnh và chấp nhận mất mát, miễn sao đạt được thành công thì hy sinh bao nhiêu họ cũng chịu.

Thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Dần gặp nhiều trắc trở, tuy nhiên trong thời gian tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, hoặc đầu tư, sẽ là thời cơ tốt giúp tuổi Dần đổi đời có 1-0-2 trong năm. Được thần Tài phù hộ nên kiếm được bộn tiền.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), lộc vây kín cửa, vận mệnh thăng hoa, tài mệnh trúng độc đắc, 3 con giáp không giàu cũng sang, cơ hội trúng tiền vàng, đủ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ - Ảnh 1
Tuổi Dần may mắn, khai thông vận mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Với đường tài lộc sáng sủa, Dần có thể chi tiêu thoải mái và có của ăn của để. Cuộc sống của người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn trước.

Tuổi Tý

Khôn ngoan, đầy mưu mẹo và nhạy cảm với tiền nong nên người tuổi Tý rất hợp với việc kinh doanh, buôn bán. Dù vốn không bao nhiêu, dù ngày đầu phải cạnh tranh khốc liệt nhưng chỉ cần làm liều, dám dấn thân làm giàu Tý chắc chắn sẽ trở thành đại gia, làm ăn phát đạt.

Thế nên, trong tuần mới (5/9 - 11/9) Tý đã có thể kiếm được tiền tỷ, tài vận hanh thông, Tý tha hồ ăn sung mặc sướng, giúp đỡ gia đình, anh chị em đúng như ước nguyện bấy lâu nay của mình.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9), lộc vây kín cửa, vận mệnh thăng hoa, tài mệnh trúng độc đắc, 3 con giáp không giàu cũng sang, cơ hội trúng tiền vàng, đủ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ - Ảnh 2
Con giáp Tý hanh thông, vượng cát hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Để so sánh trong 12 con giáp thì người tuổi Sửu không được quá khôn lanh cũng không phải là con giáp có tính khí mạnh mẽ quyết đoán. Nhưng trong con người tuổi sửu luôn ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Những người tuổi Sửu không quản ngại vất vả, và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Sửu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Dự đoán tử vi 12 con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tăng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Sửu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Sửu không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Sửu không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 12 con giáp nói rằng, đúng 3 ngày tới (4/9 - 6/9) những con giáp này chuẩn bị nhận lộc về nhà, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên như ý, gia đạo bình an không ai bằng.

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