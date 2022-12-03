Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng mới đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận.

Vận trình những người sinh năm Tỵ sẽ có chuyển biến tích cực. Tử vi tuần mới (5/12 - 11/12) bạn sẽ có cơ hội để để thể hiện năng lực thực sự của mình trong lĩnh vực bạn đang hoạt động.

Tuổi Tỵ nhìn chung sẽ thấy rõ những cải thiện lớn trong sự nghiệp một cách từ từ, vận may về tiền bạc và các mối quan hệ giữa các cá nhân trong thời gian này cũng được đánh giá khá tốt.

Tháng này, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy khó khăn cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại đợi chờ thành quả của mình gieo trồng tuổi Tỵ nhé.

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Chỉ cần có sự mạnh dạn cùng bản lĩnh hơn một chút, tin chắc con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp đại diện cho sự quyền lực, mạnh mẽ và năng động. Họ thích những công việc mạo hiểm, thử thách. Người tuổi này có tài lãnh đạo và là người hết sức bảo vệ gia đình mình.

Tử vi tuần mới (5/12 - 11/12), tuổi Dần hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, thành hay bại là 7 phần do tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ.

Theo tử vi học, vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Lộc lá từ trên trời rơi xuống, công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra.

Con giáp này còn có cơ hội thăng tiến khi cấp trên có ấn tượng rất tốt với thành tích mà bạn đạt được. Công việc có thể nhiều thêm song đó chính là cơ hội, cho thấy cấp trên muốn trọng dụng bản mệnh, chuyện tăng lương chỉ là sớm hay muộn.

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp. Sẽ không ngoa khi nói rằng cuối năm những chú Hổ hãy chuẩn bị tinh thần mà mua nhà mua xe.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm