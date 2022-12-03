Vận may 'thủng thẳng' gọi tên, tử vi ngày 4/12, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, tiền bạc bát ngát, của cải chất đầy, mọi sự tấn tới, công danh xuôi thuận, trở thành đại gia sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 15:56

Tử vi ngày 4/12, 3 con giáp này vận may ùa đến, cơ hội gặt hái nhiều thành công, đổi đời trong 1 đêm.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Ngọ được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tử vi ngày 4/12, mọi việc của tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước.

Vận may 'thủng thẳng' gọi tên, tử vi ngày 4/12, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, tiền bạc bát ngát, của cải chất đầy, mọi sự tấn tới, công danh xuôi thuận, trở thành đại gia sau 1 đêm - Ảnh 1
Tử vi ngày 4/12, mọi việc của tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn.

Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Ngọ được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường có tài ghi nhớ, học hỏi rất nhanh. Họ có chỉ số EQ cao, giỏi giao tiếp. Họ có trực giác nhạy bén, có thể nhìn thấu mọi chuyện và luôn có những sự lựa chọn sáng suốt.

Người sinh năm Tuât giỏi giang nhưng rất khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân. Họ không chỉ giỏi quan sát mà còn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Con giáp này không sống trong quá khứ mà, luôn nhìn về tương lai. Họ luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

Tử vi ngày 4/12, con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Người tuổi này gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm công ăn lương có nhiều dự án, việc làm thêm giúp tăng thu nhập.

Vận may 'thủng thẳng' gọi tên, tử vi ngày 4/12, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, tiền bạc bát ngát, của cải chất đầy, mọi sự tấn tới, công danh xuôi thuận, trở thành đại gia sau 1 đêm - Ảnh 2
Tử vi ngày 4/12, con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm kinh doanh ký được hợp đồng, chốt nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mọi nỗ lực của con giáp tuổi Tuất đều được đền đáp, tài khoản rần rần nhảy số.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 4/12 của 12 con giáp dương lịch, vận trình của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.

Sự nghiệp

Mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình.

Trong tháng này, bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượm kiến thức, học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình.

Tài lộc

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

Tình cảm

Những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này đấy.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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