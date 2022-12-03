Tử vi ngày 3/12 cơ hội bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội. Tử vi ngày 3/12 tích tụ lộc trời ban con giáp này thành công vang dội trong cả tháng.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất đáng tin cậy, lại thật thà chất phác nên được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Năm nay, con giáp này gặp không ít chuyện rắc rối nhưng đều được quý nhân giúp đỡ tháo gỡ.

Tử vi ngày 3/12, những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công.

Cuối năm nay, người tuổi Mão đón cuộc sống viên mãn, kiếm được nhiều tiền, vận may bùng nổ, cuộc sống được cải thiện.

Tử vi ngày 3/12, những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ là những người chiến thắng lớn nhất trong năm nay. Họ cũng thoát khỏi nghèo khó, lận đận đã vướng phải đầu năm và trở nên rủng rỉnh vào cuối năm.

Người tuổi Mão nắm bắt mọi điều may mắn trong tay khi họ gặp được tình yêu đích thực, có cuộc sống viên mãn, tình tiền đều dư dả.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp dự báo đời sống tình cảm, các mối quan hệ của con giáp tuổi Sửu có thể có được một bước ngoặt mới. Đây là cơ hội để gần gũi hơn với người yêu thương, dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng và làm trẻ hóa mối quan hệ hôn nhân.

Tử vi ngày 3/12 bản mệnh đón nhận cơ hội kiếm tiền, một khoản thu ngoài công việc chính của quý bạn sẽ giúp tài chính tuổi Sửu cải thiện nhanh chóng.

Hôm nay xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho ai vay mượn tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm