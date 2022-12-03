Niềm vui lan tỏa như trúng số độc đắc, tử vi ngày 3/12, 3 con giáp vận mệnh suôn sẻ tới tấp, nằm yên vàng cũng đổ về túi, hưởng lộc ơn trên, giàu to nhất huyện tỉnh

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 07:44

Tử vi ngày 3/12, 3 con giáp sau đây tới số hên, gặt hái mọi sự may mắn trên con đường làm giàu, vác bao tải tiền to về nhà.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội. Tử vi ngày 3/12 tích tụ lộc trời ban con giáp này thành công vang dội trong cả tháng.

Tử vi ngày 3/12 cơ hội bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Niềm vui lan tỏa như trúng số độc đắc, tử vi ngày 3/12, 3 con giáp vận mệnh suôn sẻ tới tấp, nằm yên vàng cũng đổ về túi, hưởng lộc ơn trên, giàu to nhất huyện tỉnh - Ảnh 1
 Tử vi ngày 3/12 tích tụ lộc trời ban con giáp này thành công vang dội trong cả tháng. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất đáng tin cậy, lại thật thà chất phác nên được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Năm nay, con giáp này gặp không ít chuyện rắc rối nhưng đều được quý nhân giúp đỡ tháo gỡ.

Tử vi ngày 3/12, những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công.

Cuối năm nay, người tuổi Mão đón cuộc sống viên mãn, kiếm được nhiều tiền, vận may bùng nổ, cuộc sống được cải thiện.

Niềm vui lan tỏa như trúng số độc đắc, tử vi ngày 3/12, 3 con giáp vận mệnh suôn sẻ tới tấp, nằm yên vàng cũng đổ về túi, hưởng lộc ơn trên, giàu to nhất huyện tỉnh - Ảnh 2
Tử vi ngày 3/12, những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẽ là những người chiến thắng lớn nhất trong năm nay. Họ cũng thoát khỏi nghèo khó, lận đận đã vướng phải đầu năm và trở nên rủng rỉnh vào cuối năm.

Người tuổi Mão nắm bắt mọi điều may mắn trong tay khi họ gặp được tình yêu đích thực, có cuộc sống viên mãn, tình tiền đều dư dả.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp dự báo đời sống tình cảm, các mối quan hệ của con giáp tuổi Sửu có thể có được một bước ngoặt mới. Đây là cơ hội để gần gũi hơn với người yêu thương, dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng và làm trẻ hóa mối quan hệ hôn nhân.

Tử vi ngày 3/12 bản mệnh đón nhận cơ hội kiếm tiền, một khoản thu ngoài công việc chính của quý bạn sẽ giúp tài chính tuổi Sửu cải thiện nhanh chóng.

Hôm nay xuất hiện Chính Tài dự báo có tín hiệu tốt về tiền bạc, tài chính đối với con giáp tuổi Thìn, giúp bạn tiết kiệm được một khoản. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho ai vay mượn tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi 12 con giáp tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà