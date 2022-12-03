Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp ‘va’ trúng thần tài, tiền tỷ chuyển thẳng vào tài khoản, vận may kiên định kề bên, đổi đời đón xuân tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 15:47

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), những người tuổi này được xem là vận may thăng tiến, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Vận trình thăng cấp nhanh chóng, chẳng điều gì có thể ngăn cản bạn tiến băng băng về phía trước và đạt được thứ mình muốn.

Công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến, con giáp này được thôi thúc tạo ra thật nhiều sự bứt phá vì bạn đang có trường năng lượng rất mạnh mẽ. Trong những dự định sắp tới, hãy mạnh dạn theo đuổi vì có những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn nâng tầm quan sát trước những quyết định đúng đắn.

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp ‘va’ trúng thần tài, tiền tỷ chuyển thẳng vào tài khoản, vận may kiên định kề bên, đổi đời đón xuân tưng bừng - Ảnh 1
Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), người tuổi Hợi đón nhiều hỷ sự trong tháng mới. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi này cũng đi lên trong khoảng thời gian cuối năm. Bạn có thể đánh bại được đối thủ nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình, nhờ đó thu được lợi nhuận tương xứng. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tài lộc vượng phát, quý bạn có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng, một hợp đồng béo bở mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí nhé, có thể thời gian tới đây quý bạn sẽ cần một khoản vốn lớn đều đều tư, mở rộng kinh doanh.

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12) tuổi Dậu nếu có dự định xuất hành đi xa, làm các công việc quan trọng nên lựa chọn hướng xuất hành tốt: đi về hướng Nam để đón Hỷ Thần và hướng Tây để đón Tài Thần nhé.

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp ‘va’ trúng thần tài, tiền tỷ chuyển thẳng vào tài khoản, vận may kiên định kề bên, đổi đời đón xuân tưng bừng - Ảnh 2
Vận khí tuổi Dậu đi lên đầy thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 16 giờ chiều mai (4/12) trúng số phát tài, là cơ hội tuyệt vời để kết nối với những người bạn ở xa của con giáp tuổi Thân trong ngày có Tam Hội, họ nghĩ về bạn, mong muốn gặp bạn và rất hào hứng được trò chuyện với bạn đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội để kết nối nhé.

Thiên Tài có thể đưa tới cơ hội kiếm tiền để con giáp tuổi Thân có thể cân nhắc thêm. Nếu muốn làm thêm việc phụ để có tiền thì bạn cũng phải sắp xếp để hoàn thành tốt công việc hiện tại đã nhé.

Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn sụt giảm, có thể bạn đã quá chủ quan nên không chăm sóc cơ thể đúng cách trong thời gian qua. Hãy dành chút thời gian trong ngày nghỉ này để lên kế hoạch chấn chỉnh lại bạn nhé.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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