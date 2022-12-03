Tin vui bủa vây đến 3 con giáp này, tử vi ngày 4/12, Phật Bà gọi tên trúng số, Thần Tài trao quà giàu sụ, làm 1 hưởng 10, lợi lộc hưởng không xuể

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 16:02

Tử vi ngày 4/12, vận trình đầy cát khí, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, làm 1 hưởng 10, giàu sang tới tấp.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 4/12, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Bên ngoài, họ rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân.

Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Họ cầu tiến và tự tin vào bản thân. Họ cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động.

Tin vui bủa vây đến 3 con giáp này, tử vi ngày 4/12, Phật Bà gọi tên trúng số, Thần Tài trao quà giàu sụ, làm 1 hưởng 10, lợi lộc hưởng không xuể - Ảnh 1
Tử vi ngày 4/12, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả. Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đật được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Tuổi Thìn

Vận trình của con giáp tuổi Thìn được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ.

Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua.

Tin vui bủa vây đến 3 con giáp này, tử vi ngày 4/12, Phật Bà gọi tên trúng số, Thần Tài trao quà giàu sụ, làm 1 hưởng 10, lợi lộc hưởng không xuể - Ảnh 2
Vận trình của con giáp tuổi Thìn được hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới, nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Tử vi ngày 4/12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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