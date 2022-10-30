Tử vi tuần mới (31/10 - 06/11), song hỷ lâm môn, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc cả tuần, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền một tay ôm trọn, tha hồ thu vén công danh quyền lực

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 21:47

Vào tuần mới, 3 con giáp sau giàu sang phú quý người người ngưỡng mộ, đón một tuần may mắn suôn sẻ trăm bề nhờ Thần Tài ban phát tài lộc.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Người tuổi Hợi cũng rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. Tuần mới này, người tuổi Hợi có công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước

Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Vừa có vận may, vừa có trí tuệ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nhân gấp bội tài sản của mình. Nhưng không vì thế mà họ lười biếng, càng kiếm được họ càng chăm chỉ, nỗ lực. Như vậy thì bảo sao mà không phát tài. Quý nhân của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Hợi không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ.

Tử vi tuần mới (31/10 - 06/11), song hỷ lâm môn, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc cả tuần, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền một tay ôm trọn, tha hồ thu vén công danh quyền lực - Ảnh 1
Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tuần mới này, những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tuổi Tý thường là những người cẩn trọng, ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tuy nhiên, tuần mới này, họ được khuyên nên mạnh dạn đầu tư, đặc biệt là những ngày đầu tuần để gặt hái được những thành quả tốt.

Về đường tình duyên, tuần mới này được coi là 1 thời gian tuyệt vời cho những người tuổi Tý còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Những người tuổi Tý đã có gia đình cũng được cho là thời gian này ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột. Tiếp bước những thành quả tốt đẹp của thời gian trước, tuần mới này vận đỏ của tuổi Tý sẽ càng rực rỡ hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa.

Tử vi tuần mới (31/10 - 06/11), song hỷ lâm môn, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc cả tuần, vận trình hanh thông, cả tình lẫn tiền một tay ôm trọn, tha hồ thu vén công danh quyền lực - Ảnh 2
Những người tuổi Tý đã có gia đình cũng được cho là thời gian này ổn định về mặt tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc khiến mọi người ngưỡng mộ. 

Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong tuần mới tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong nửa năm sau. 

Đầu tuần này, tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang tháng 11: Tam Hợp hội tụ cầu may, Ngũ Hành hoà hợp, 3 con giáp có số "ngậm thìa vàng" cả tháng, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền bạc ầm ầm như sóng biển

Bước sang tháng 11: Tam Hợp hội tụ cầu may, Ngũ Hành hoà hợp, 3 con giáp có số "ngậm thìa vàng" cả tháng, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền bạc ầm ầm như sóng biển

Bước sang tháng mới là lúc vận may gõ cửa với 3 con giáp sau, từ đây giàu sang phất lên không ngừng nghỉ, chuẩn bị đón Tết linh đình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới con giáp có Thần Phật yêu thương con giáp may mắn liên tục

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa