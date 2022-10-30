Bước sang tháng 11: Tam Hợp hội tụ cầu may, Ngũ Hành hoà hợp, 3 con giáp có số "ngậm thìa vàng" cả tháng, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền bạc ầm ầm như sóng biển

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 13:54

Bước sang tháng mới là lúc vận may gõ cửa với 3 con giáp sau, từ đây giàu sang phất lên không ngừng nghỉ, chuẩn bị đón Tết linh đình.

Tuổi Tý

Tháng 11 là tháng khá an nhàn đối với những bạn cầm tinh con chuột. Tháng mới bạn sẽ có nhiều thời gian để đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở mang tầm mắt cũng như tầm nhìn của bản thân về sự nghiệp, tiền tài và định ra hướng đi mới cho bản thân. Thời điểm này bạn sẽ gặp nhiều chuyện suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Túi tiền của bạn tuy không quá rủng rỉnh nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu mua sắm mà không phải lo lắng quá nhiều đến giá cả.

Chuyện tình yêu của bạn tuy không quá rực rỡ nhưng cũng ít khi thiếu những phút giây đầm ấm và bình yên bên người ấy. Sức khỏe của tuổi Tý cũng không có gì đáng lo ngại trong suốt tháng này. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư thái và rất đỗi nhẹ nhàng này của những ngày của tháng mới bạn nhé.

Bước sang tháng 11: Tam Hợp hội tụ cầu may, Ngũ Hành hoà hợp, 3 con giáp có số 'ngậm thìa vàng' cả tháng, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền bạc ầm ầm như sóng biển - Ảnh 1
Tháng mới bạn sẽ có nhiều thời gian để đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở mang tầm mắt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những bạn sinh nhằm tuổi Sửu sẽ có một tháng tràn ngập những điều tốt lành chờ đợi ở phía trước. Công việc của bạn sẽ thăng hạng vượt bậc trong thời gian này. Bạn sẽ nhận được sự hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ đó ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Sửu cũng không có gì phải phàn nàn vì bạn không khi nào hết tiền tiêu trong tháng 11, túi tiền của bạn cứ vơi lại đầy như "nồi cơm Thạch Sanh" vậy.

Chuyện tình cảm cũng là một điểm sáng trong bức tranh vận mệnh của bạn. Bạn và người ấy sẽ luôn quấn quýt không rời và luôn dành cho nhau sự quan tâm cao nhất. Tháng này bạn chỉ cần chú ý chế độ ăn uống lành mạnh là sẽ không cần lo lắng gì về sức khỏe.

Bước sang tháng 11: Tam Hợp hội tụ cầu may, Ngũ Hành hoà hợp, 3 con giáp có số 'ngậm thìa vàng' cả tháng, tài lộc đổ về dồn dập, may mắn gõ cửa liên miên, tiền bạc ầm ầm như sóng biển - Ảnh 2
Tình hình tài chính của tuổi Sửu cũng không có gì phải phàn nàn vì bạn không khi nào hết tiền tiêu trong tháng 11. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Không hề quá lời chút nào khi nói rằng vận mệnh tháng 11 của tuổi Tỵ sẽ tốt nhất trong suốt cả năm 2022 này. Bạn làm gì cũng vô cùng suôn sẻ với sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh bất kể là cấp trên, đồng nghiệp hay gia đình và bạn bè. Tháng này, bạn sẽ được đi đến khá nhiều nơi, gặp khá nhiều người và mở rộng tầm nhìn hơn rất nhiều. Đó cũng là dịp để bạn tìm thấy ý trung nhân trong mộng của mình đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Túi tiền của bạn ít khi vơi mà luôn rủng rỉnh, dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì cũng sẽ luôn có khoản thu nhập khác bù lại, quá tuyệt phải không. Bạn luôn tràn đầy năng lượng và hứng khởi trong suốt cả tháng vì vậy không gì có thể cản bạn đi đến thành công.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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