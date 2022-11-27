Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12), nước đẩy thuyền lên, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vận may thủng thẳng, tiền tài ào ạt, xóa sạch nợ nần - muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 20:56

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12), 3 con giáp tiền tài thẳng tiến vào túi, cuộc sống phất cao.

Tuổi Tỵ

Những bạn sinh nhằm tuổi con rắn không có gì phải phàn nàn về vận mệnh của mình trong thời gian này. Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) đem lại cho bạn những niềm may mắn lớn lao. Bạn sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc cùng những người xứng đáng nhất. Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng trong thời gian này.

Thời vận của tuổi Tỵ hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12), nước đẩy thuyền lên, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vận may thủng thẳng, tiền tài ào ạt, xóa sạch nợ nần - muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
ử vi tuần mới (28/11 - 4/12) đem lại cho bạn những niềm may mắn lớn lao. Bạn sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng ngọt ngào. Ảnh minh họa: Internet

Những quả ngọt trong cả công việc, tài chính và chuyện tình cảm sẽ là nguồn động lực lớn lao khiến bạn thấy biết ơn cuộc đời và tràn đầy hứng khởi để tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở, hoàn thiện bản thân hơn nữa và khẳng định năng lực mạnh mẽ của mình trong những lĩnh vực bạn theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến. Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12), nước đẩy thuyền lên, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, vận may thủng thẳng, tiền tài ào ạt, xóa sạch nợ nần - muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có lối sống chân thành, thực tế. Con giáp này nhờ lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy được từ lâu này mà có cơ may trúng số, hưởng tài lộc rất lớn. Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12), được Thực Thần theo dõi suốt năm, tuổi Mùi có lộc về ăn uống, tiệc tùng.

Nhân duyên của người tuổi Mũi cũng rất tốt. Trong năm, bản mệnh vượng vận quý nhân nên đi đâu cũng có người giúp đỡ. Công việc của người tuổi Mùi phát triển thuận lợi, dễ bề thăng quan tiến chức.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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