Theo tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), những con giáp này đón vận trình mới có tài, có lộc, có duyên, mọi việc suôn sẻ vượt bậc.

Tuổi Hợi Tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Hợi có thể đạt được thành công hơn người. Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8) mang đến nhiều tin vui cho tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Hơn hết trong tháng này, người tuổi Hợi làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan. Con giáp Hợi may mắn, tài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân tích cực, lạc quan, luôn tràn đầy tự tin, lúc nào cũng có thể đón nhận hy vọng ập đến, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết êm đẹp. Nhâm Dần 2022 này vốn là năm tuổi của con giáp này, nhưng không có gì đáng lo ngại bởi lẽ tuổi Thân là những người có bản lĩnh hơn người, họ luôn biết tự mình vượt qua mọi thứ, cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với cục diện hiện tại.

Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), mọi việc như ý, được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều cách kiếm tiền. Nhân viên văn phòng vô cùng suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao, những người kinh doanh, khởi nghiệp cũng có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt. Mọi phương diện công việc đều hanh thông, sự nghiệp hanh thông, tính tình nhiệt tình vui vẻ, dù ở đâu cũng được mọi người săn đón. Tiền thưởng nhiều hơn, cuộc sống không lo âu, không phải tiêu tiền, thích hợp để quản lý tài chính. Con giáp Thân dễ kiếm được vàng bạc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. Không như những người khác chạy trốn khi gặp vấn đề khó khăn, tuổi Mùi sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn. Tử vi tuần mới (22/8 - 28/8), con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ, có khả năng mua nhà mua xe. Người tuổi Mùi sự nghiệp phát triển rất tốt, khiến người khác phải ghen tị. Cùng là năm Tam hợp Thái Tuế, nhưng khác với người tuổi Hợi, người tuổi Mùi dễ tiết kiệm tiền hơn. Ngoài ra, tình duyên cũng ùa về với con giáp này, hãy chuẩn bị cho thời kì thăng hoa, hạnh phúc ngay trong tuần mà bạn cũng không ngờ tới được. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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