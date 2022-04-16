Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), kim quang soi sáng, nhận lộc trời ban, 3 con giáp sự nghiệp thăng hạng, tiền vàng không chỗ chứa, hỷ sự tìm đến tận cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 16/04/2022 01:23

Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, tài lộc lên hương, có được cơ hội kiếm thật nhiều tiền, phất lên giàu có.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong tuần mới khai thông tài lộc, đón nhận vận may. Trong thời gian này, dường như không gì có thể làm khó được bạn. Mọi việc có sự tham gia của con giáp đều tiến hành thuận lợi và mang về kết quả khả quan. Ngoài ra, khả năng ngoại giao tốt giúp bạn có cơ hội thể hiện tài năng, mở ra con đường thăng chức cho riêng mình. 

Con đường tài lộc của con giáp trong thời điểm này trở nên hưng thịnh. Con giáp may mắn không phải áp lực kinh tế nữa mà có thể sống trọn đam mê, tận hưởng cuộc đời do bản thân quyết định.

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Người tuổi Dần trong tuần mới khai thông tài lộc, đón nhận vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tuần mới, người tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống. Con giáp đạt được thành tích nhất định trong sự nghiệp, thu về khối lượng của cải bất ngờ. Vận trình từ đây cũng trở nên thông thuận, bản mệnh không phải vất vả lo toan quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng tiến triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia đã yêu nhau đã lâu nên ít xảy ra cãi vã. Một cái kết hạnh phúc sẽ đến với cả hai trong tương lai gần.

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Trong tuần mới, người tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được ơn trên che chở, người tuổi Thân không phải quá lo lắng về vấn đề tài lộc trong tuần mới. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn có được cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, bất nhiêu đó là chưa đủ với bạn. Con giáp nếu đang có ý định lấn sân sang một lĩnh vực khác để kiếm thêm thu nhập thì đừng ngại mà thử sức mình. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

Con giáp cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình, cải thiện tình cảm với các thành viên. Không biết chừng, từ đây, con giáp sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới cho con đường phát triển sự nghiệp phía trước.

Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), kim quang soi sáng, nhận lộc trời ban, 3 con giáp sự nghiệp thăng hạng, tiền vàng không chỗ chứa, hỷ sự tìm đến tận cửa nhà - Ảnh 3
Được ơn trên che chở, người tuổi Thân không phải quá lo lắng về vấn đề tài lộc trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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