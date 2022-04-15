Tử vi 3 ngày cuối tháng 4 (28/4 - 30/4), nhật nguyệt soi đường, Thần Tài mở lối, 3 con giáp đón nhận điềm lành, hanh thông sự nghiệp, tài lộc chồng chất, phất lên giàu sang

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 20:15

Tử vi 3 ngày cuối tháng 4 (28/4 - 30/4), 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh phát đạt, có được nhiều tin vui tài lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tháng 4 vận mệnh hanh thông, công danh phát đạt. Được quý nhân che chở, con giáp tha hồ kiếm tiền, mở rộng đường công danh, sự nghiệp. Thời điểm vận khí lên cao, con giáp gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc.

Sức khỏe của con giáp may mắn trong thời gian này cũng không có gì đáng ngại. Dậu duy trì được thói quen ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ nên mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tháng 4 vận mệnh hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tháng 4 vận trình thăng tiến, tiền vàng dồi dào. Con giáp tinh thần hứng khởi, có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn tiến hành những dự định còn đang dang dở ngày trước. Thời vận đang lên, Tý sẽ có được bước khởi đầu thuận lợi.

Chuyện tình cảm có những bước tiến mới. Con giáp nhận ra người luôn ở bên hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn, tiếp thêm động lực đi về phía trước. Bản mệnh được khuyên nên mở lòng mình đón nhận hạnh phúc.

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Người tuổi Tý trong 3 ngày cuối tháng 4 vận trình thăng tiến, tiền vàng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Sửu được Thần Tài ưu, con đường tài lộc lên hương phát tài. Con đường sự nghiệp vốn gập ghềnh, chông gai của chủ mệnh nay được hóa bằng phẳng, tiền tài của cải cũng theo đó mà thi nhau kéo về. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, bất kể con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công, tiền đổ về tiêu không hết.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên chú ý ngủ sớm, ăn uống khoa học để duy trì được thể trạng và tinh thần tốt nhất.

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Trong 3 ngày cuối tháng 4, người tuổi Sửu được Thần Tài ưu, con đường tài lộc lên hương phát tài - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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