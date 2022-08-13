Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Trời Phật phù hộ, 3 con giáp sau phất lên như phượng hoàng, một bước lên tiên, tiền bạc chật kho, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 17:56

Công việc được dàn xếp ổn thoả, các con giáp này tuần sau chỉ cần ngồi đợi tiền chảy vào túi.

Tuổi Thìn

Là người có khả năng ăn nói lại nhiệt tình, phóng khoáng nên dù đi đến đâu, người tuổi Thìn cũng dễ kết thân với mọi người và được hoan nghênh, yêu mến. Trong các cuộc vui, tụ họp, người tuổi Thìn thường là trung tâm của sự chú ý và là người dẫn dắt bầu không khí chung cho tập thể.

Chưa hết, người tuổi Thìn cũng có lòng trắc ẩn, thích giúp người nên dễ trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Thế nên, trong sự nghiệp hay cuộc sống, họ cũng là người thường được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi khó khăn. Các mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trong quá trình xã giao đem đến cho họ nhiều điểm tựa vững chắc khi cần thiết.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Trời Phật phù hộ, 3 con giáp sau phất lên như phượng hoàng, một bước lên tiên, tiền bạc chật kho, giàu có hơn người - Ảnh 1
Thế nên, trong sự nghiệp hay cuộc sống, họ cũng là người thường được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch kiếm tiền khả thi.

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), Trời Phật phù hộ, 3 con giáp sau phất lên như phượng hoàng, một bước lên tiên, tiền bạc chật kho, giàu có hơn người - Ảnh 2
Bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông trong thời gian này nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. 

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực là vì bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.

Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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