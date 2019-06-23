Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019: Thìn, Mùi liên tục đón tin vui tài lộc, tiền ập xuống đầu, Sửu hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 23/06/2019 16:20

Thầy tướng số chỉ rõ, tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 sẽ có những thay đổi lớn về tài vận, người quơ tay có bạc tỷ, kẻ lâm vào cảnh trắng tay.

Mời quý độc giả cùng xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 sẽ chuyển biến như thế nào trong bài viết dưới đây.

tu vi tuan moi 12 con giap
Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, tình duyên của Tý sẽ đỏ như son, ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Tý

Tý là con giáp nổi tiếng khôn ngoan, tinh anh và giỏi giang nên sự nghiệp của họ gặt hái được những thành tựu đáng nể, ai cũng trầm trồ. Tuy nhiên, Tý đừng ỷ lại, cũng đừng hấp tấp trước những quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh rủi ro không đáng có.

Tử vi tuần mới của Tý chỉ rõ, tình duyên của Tý sẽ đỏ như son, ấm êm viên mãn. Tý và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng chuyến du lịch đắt đỏ, vui vẻ bên nhau mà chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Sửu

Trong tuần này, người tuổi Sửu sẽ liên tục gặp phải tai ương, vận xui ập xuống đầu tới tấp. Dù sống chân thành, thiện lương nhưng Sửu vẫn không thoát khỏi sự ganh ghét, đố kỵ của phường tiểu nhân. Ngày thường tỏ ra thân thiết, gần gũi nhưng kẻ xấu lại ngấm ngầm hãm hại, lợi dụng Sửu nhằm trục lợi cá nhân.

Ngoài việc bị đổ oan, hao tài tốn của Sửu còn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Thời điểm này, Sửu hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt, đừng để những phút bốc đồng cướp đi của bạn cả cơ ngơi bấy lâu gầy dựng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Dần

Tử vi tuần mới 12 con giáp nói rằng, Dần cần phải sòng phẳng hơn trong chuyện tiền nong kẻo bị người mình tin tưởng “qua mặt”. Dần đừng dễ dàng bỏ cuộc, cũng đừng vì gặp khốn khó mà chấp nhận buông tay kẻo đánh mất thời cơ đổi đời trời ban cho mình.

tu vi tuan moi 12 con giap
Dù đã hết mực cẩn thận, đã đề cao cảnh giác nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những tổn hao tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Mão

Thầy tử vi chỉ rõ, trong tuần mới này Mão sẽ gặp nhiều hung vận. Dù đã hết mực cẩn thận, đã đề cao cảnh giác nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những tổn hao tiền bạc, sai lầm trong công việc. Đây chính là vận xui khiến Mão phải trả giá bằng một món tiền khá lớn, khiến vận số của Mão trong nửa cuối năm cũng bị vạ lây theo.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số giàu sang phú quý, chẳng cần lao lực tiền cũng tự ùa vào nhà. Họ được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng nên cả đời không biết khổ là gì, cứ thế mà giàu.

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, liên tục đón tin vui trong tuần này. Vậy nên, nếu hiện tại gặp phải những điều không như ý Thìn cũng đừng lo lắng vì bạn sắp được thần tài chấm số đỏ, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ êm đẹp như ý, vui vẻ hân hoan. Họ ra đường có bề trên nâng đỡ, về nhà có thần tài chờ đón nên công việc thuận lợi, ăn nên làm ra.

Càng về cuối tuần Tỵ càng tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng. Nếu tận dụng tốt thời cơ trời cho Tỵ sẽ giàu đến cuối năm, an nhàn hưởng lộc.

tu vi tuan moi 12 con giap
Ngọ đừng để hoàn cảnh xô đẩy mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến tương lai, tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ lên xuống thất thường trong tuần mới này. Điều này sẽ khiến tâm trạng của Ngọ cũng bất thường không kém. Vậy nhưng, Ngọ đừng để hoàn cảnh xô đẩy mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến tương lai, tình cảm của mình.

Khi nóng giận, Ngọ hãy cố gắng tĩnh tâm, chờ đến khi nguôi ngoai hẵng trò chuyện thẳng thắn với một nửa của mình. Bởi lẽ, những lời thốt ra khi mất bình tĩnh sẽ đẩy một nửa của bạn vào tay của người khác đấy.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Mùi

Tuần mới này người tuổi Mùi cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, phúc phần ùa vào nhà ào ào như thác. Con giáp này kiếm tiền đỉnh đến mức phải mua thêm két sắt để chứa, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Vận may trời ban sẽ giúp Mùi có một năm thịnh vượng, làm ăn vượng phát. Đặc biệt, Mùi còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Thân

Công việc trì trệ, bế tắc khiến Thân căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Thậm chí, con giáp này còn phải chịu áp lực từ chính gia đình của mình, cảm thấy bơ vơ, vô vọng đến cùng cực. Vậy nhưng, Thân đừng vội tuyệt vọng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh thì sang tuần mới bạn sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, vui vẻ hân hoan.

tu vi tuan moi 12 con giap
Chỉ khi yêu thương chính mình, sống vì mình thì Dậu mới thực sự hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Dậu

Tuần mới của Dậu sẽ không hề suôn sẻ, những điều không may cứ tìm đến quấy rầy khiến Dậu phải gồng lên đáp trả để bảo vệ chính mình. Những lời “đâm thọc”, thêu dệt của người khác về mình khiến Dậu mệt mỏi, áp lực vô cùng.

Nếu muốn thoát khỏi thị phi tốt nhất Dậu hãy bỏ ngoài tai tất cả. Đừng chấp niệm, cũng đừng sống vì người khác. Chỉ khi yêu thương chính mình, sống vì mình thì bạn mới thực sự hạnh phúc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Tuất

Tuất cần cẩn trọng, giữ mình kẻo tự gây nên những rắc rối về pháp luật cho chính bản thân bạn. Khi tham gia giao thông Tuất hãy đi đúng làn, dừng đúng vạch để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người đang lưu thông trên đường. Đừng vì nhanh 1 giây mà gây ra tai nạn, tiền mất tật mang, rước họa vào người.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Hợi

Dù không quá rực rỡ nhưng nhìn chung vận số của Hợi trong tuần mới này khá tốt. Con giáp này vừa được lộc trời cho lại được quý nhân nâng đỡ nên tài lộc thăng hoa, công việc thuận lợi trăm bề.

Tuy nhiên, Hợi cần tiết kiệm, quản lý tài chính khoa học để tránh những khoản chi hoang phí trong tuần này để tránh ảnh hưởng đến tài vận tuần tới của mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Điểm mặt những con giáp sinh ra đã có số giàu sang, cuối Kỷ Hợi 2019 ắt phát tài phát lộc, phú quý ngập nhà

Điểm mặt những con giáp sinh ra đã có số giàu sang, cuối Kỷ Hợi 2019 ắt phát tài phát lộc, phú quý ngập nhà

Là con cưng của trời nên 3 con giáp có số giàu sang này may mắn hơn người, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cả đời chẳng biết khổ cực là gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay