Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019: Thìn, Mùi liên tục đón tin vui tài lộc, tiền ập xuống đầu, Sửu hao tài tốn của

Tý là con giáp nổi tiếng khôn ngoan, tinh anh và giỏi giang nên sự nghiệp của họ gặt hái được những thành tựu đáng nể, ai cũng trầm trồ. Tuy nhiên, Tý đừng ỷ lại, cũng đừng hấp tấp trước những quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh rủi ro không đáng có.

Mời quý độc giả cùng xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 sẽ chuyển biến như thế nào trong bài viết dưới đây.

Trong tuần này, người tuổi Sửu sẽ liên tục gặp phải tai ương, vận xui ập xuống đầu tới tấp. Dù sống chân thành, thiện lương nhưng Sửu vẫn không thoát khỏi sự ganh ghét, đố kỵ của phường tiểu nhân. Ngày thường tỏ ra thân thiết, gần gũi nhưng kẻ xấu lại ngấm ngầm hãm hại, lợi dụng Sửu nhằm trục lợi cá nhân.

Tử vi tuần mới của Tý chỉ rõ, tình duyên của Tý sẽ đỏ như son, ấm êm viên mãn. Tý và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng chuyến du lịch đắt đỏ, vui vẻ bên nhau mà chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Ngoài việc bị đổ oan, hao tài tốn của Sửu còn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Thời điểm này, Sửu hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt, đừng để những phút bốc đồng cướp đi của bạn cả cơ ngơi bấy lâu gầy dựng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Dần

Tử vi tuần mới 12 con giáp nói rằng, Dần cần phải sòng phẳng hơn trong chuyện tiền nong kẻo bị người mình tin tưởng “qua mặt”. Dần đừng dễ dàng bỏ cuộc, cũng đừng vì gặp khốn khó mà chấp nhận buông tay kẻo đánh mất thời cơ đổi đời trời ban cho mình.

Dù đã hết mực cẩn thận, đã đề cao cảnh giác nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những tổn hao tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Mão

Thầy tử vi chỉ rõ, trong tuần mới này Mão sẽ gặp nhiều hung vận. Dù đã hết mực cẩn thận, đã đề cao cảnh giác nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những tổn hao tiền bạc, sai lầm trong công việc. Đây chính là vận xui khiến Mão phải trả giá bằng một món tiền khá lớn, khiến vận số của Mão trong nửa cuối năm cũng bị vạ lây theo.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số giàu sang phú quý, chẳng cần lao lực tiền cũng tự ùa vào nhà. Họ được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng nên cả đời không biết khổ là gì, cứ thế mà giàu.

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, liên tục đón tin vui trong tuần này. Vậy nên, nếu hiện tại gặp phải những điều không như ý Thìn cũng đừng lo lắng vì bạn sắp được thần tài chấm số đỏ, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ êm đẹp như ý, vui vẻ hân hoan. Họ ra đường có bề trên nâng đỡ, về nhà có thần tài chờ đón nên công việc thuận lợi, ăn nên làm ra.

Càng về cuối tuần Tỵ càng tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng. Nếu tận dụng tốt thời cơ trời cho Tỵ sẽ giàu đến cuối năm, an nhàn hưởng lộc.

Ngọ đừng để hoàn cảnh xô đẩy mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến tương lai, tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ lên xuống thất thường trong tuần mới này. Điều này sẽ khiến tâm trạng của Ngọ cũng bất thường không kém. Vậy nhưng, Ngọ đừng để hoàn cảnh xô đẩy mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến tương lai, tình cảm của mình.

Khi nóng giận, Ngọ hãy cố gắng tĩnh tâm, chờ đến khi nguôi ngoai hẵng trò chuyện thẳng thắn với một nửa của mình. Bởi lẽ, những lời thốt ra khi mất bình tĩnh sẽ đẩy một nửa của bạn vào tay của người khác đấy.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Mùi

Tuần mới này người tuổi Mùi cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu, phúc phần ùa vào nhà ào ào như thác. Con giáp này kiếm tiền đỉnh đến mức phải mua thêm két sắt để chứa, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Vận may trời ban sẽ giúp Mùi có một năm thịnh vượng, làm ăn vượng phát. Đặc biệt, Mùi còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Thân

Công việc trì trệ, bế tắc khiến Thân căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Thậm chí, con giáp này còn phải chịu áp lực từ chính gia đình của mình, cảm thấy bơ vơ, vô vọng đến cùng cực. Vậy nhưng, Thân đừng vội tuyệt vọng bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh thì sang tuần mới bạn sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, vui vẻ hân hoan.

Chỉ khi yêu thương chính mình, sống vì mình thì Dậu mới thực sự hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Dậu

Tuần mới của Dậu sẽ không hề suôn sẻ, những điều không may cứ tìm đến quấy rầy khiến Dậu phải gồng lên đáp trả để bảo vệ chính mình. Những lời “đâm thọc”, thêu dệt của người khác về mình khiến Dậu mệt mỏi, áp lực vô cùng.

Nếu muốn thoát khỏi thị phi tốt nhất Dậu hãy bỏ ngoài tai tất cả. Đừng chấp niệm, cũng đừng sống vì người khác. Chỉ khi yêu thương chính mình, sống vì mình thì bạn mới thực sự hạnh phúc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Tuất

Tuất cần cẩn trọng, giữ mình kẻo tự gây nên những rắc rối về pháp luật cho chính bản thân bạn. Khi tham gia giao thông Tuất hãy đi đúng làn, dừng đúng vạch để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người đang lưu thông trên đường. Đừng vì nhanh 1 giây mà gây ra tai nạn, tiền mất tật mang, rước họa vào người.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 24/6 đến 30/6/2019 của người tuổi Hợi

Dù không quá rực rỡ nhưng nhìn chung vận số của Hợi trong tuần mới này khá tốt. Con giáp này vừa được lộc trời cho lại được quý nhân nâng đỡ nên tài lộc thăng hoa, công việc thuận lợi trăm bề.

Tuy nhiên, Hợi cần tiết kiệm, quản lý tài chính khoa học để tránh những khoản chi hoang phí trong tuần này để tránh ảnh hưởng đến tài vận tuần tới của mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm