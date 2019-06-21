3 con giáp hay cằn nhằn nhưng yêu chồng thương con bậc nhất, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được

Tâm linh - Tử vi 21/06/2019 16:56

Dù hay cằn nhằn, lắm lời nhưng phụ nữ thuộc top con giáp này nổi tiếng vượng phu ích tử, giúp chồng ăn nên làm ra, con cái thành tài.

Phụ nữ thuộc những con giáp vượng phu ích tử này dù hay cằn nhằn nhưng lại là thần tài tái thế, giúp chồng một bước đổi đời, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

3 con giap hay can nhan nhung yeu chong thuong con bac nhat dan ong tu 10 kiep moi lay duoc
Thay vì hờn giận, khó chịu với vợ đàn ông hãy cảm thông và thầm biết ơn vì đã lấy được người vợ vượng phu ích tử bậc nhất như Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần nổi tiếng cá tính, mạnh mẽ và khá cứng đầu. Họ chẳng kiêng nể bất cứ điều gì, cũng không bao giờ cúi đầu trước khó khăn, gian khổ nên thường gặt hái được rất nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Nếu với người ngoài con giáp này cực tinh tế, dịu dàng thì với chồng họ lại khá dễ nóng tính, cáu bẳn khiến bạn đời phật lòng không ít lần.

Hay cằn nhàn, ca thán là thế nhưng trên đời này sẽ chẳng ai yêu chồng thương con được như Dần. Họ than phiền cốt là để chồng cải thiện khuyết điểm, ngày một thăng tiến. Vậy nên, thay vì hờn giận, khó chịu đàn ông hãy cảm thông và thầm biết ơn vì đã lấy được con giáp vượng phu ích tử bậc nhất như Dần làm vợ.

3 con giap hay can nhan nhung yeu chong thuong con bac nhat dan ong tu 10 kiep moi lay duoc
Tất cả cố gắng của nàng Tý cốt cũng để vợ chồng, con cái có cuộc sống đủ đầy, sung túc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên hiếm ai có thể so bì với Tý về sự khôn ngoan, nhanh nhẹn và bản lĩnh. Một khi đã đưa ra mục tiêu phấn đấu Tý sẽ nỗ lực đến cùng, phải nắm trong tay chiến thắng, phải đứng trên bục vinh quanh Tý mới hả chí.

Chính vì thành công, kiếm được nhiều tiền nên Tý không hề lép vế trước chồng. Ngược lại, lắm lúc Tý còn chiếm thế thượng phong, có tiếng nói hơn cả chồng trong gia đình. Bạn đời của Tý đừng vội tủi thân, bởi tất cả cố gắng của nàng Tý cốt cũng để vợ chồng, con cái có cuộc sống đủ đầy, sung túc cả đời.

3 con giap hay can nhan nhung yeu chong thuong con bac nhat dan ong tu 10 kiep moi lay duoc
Chỉ vài năm sau chồng của Ngọ đã có của ăn của để, gia đạo hưng thịnh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngông cuồng, bất cần và “có mới nới cũ” là thế nhưng trong tình yêu phụ nữ tuổi Ngọ lại chung tình hết mực. Một khi đã yêu thương ai họ sẽ tình nguyện hi sinh tất thảy, sẵn lòng ôm hết thua thiệt vào người để đối phương sung sướng, hạnh phúc nhất.

Vậy nên, Ngọ thường đòi hỏi khá cao ở bạn đời. Chỉ đàn ông bản lĩnh, kiên định và trưởng thành mới có thể chiếm được trái tim Ngọ. Sau khi kết hôn, nàng giáp này sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Nhờ thế, chỉ vài năm sau chồng của Ngọ đã có của ăn của để, gia đạo hưng thịnh viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 nàng giáp là thần tài tái thế, giúp chồng giàu có hưng thịnh, con cái công thành danh toại

3 nàng giáp là thần tài tái thế, giúp chồng giàu có hưng thịnh, con cái công thành danh toại

Đây chính là những nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, phúc phần từ họ sẽ giúp chồng nghèo mấy cũng thành đại gia, hậu vận gia đạo ấm êm viên mãn.

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