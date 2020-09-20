Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9: Sửu tiền ùa vào túi, Ngọ đạp trúng hũ vàng, Dần, Tuất bị tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 20/09/2020 15:39

Xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9 để biết trước về vận trình tài lộc công danh, sức khỏe, tình cảm... cực chính xác.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận trình của mình trong 7 ngày tới, chính xác đến khó tin. 

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9: Sửu tiền ùa vào túi, Ngọ đạp trúng hũ vàng, Dần, Tuất bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Tý sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ 21/9 -27/9 có nói, Tý sẽ có những ngày phía trước thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra.

Dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, chân thành nên đi đến đâu cũng được quý nhân tương trợ, thần tài nâng đỡ. Trong tử vi 7 ngày tới Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc phần ơn trên đã an bài cho con giáp may mắn nhất tháng 9 năm Canh Tý 2020 này.

Tuổi Dần

Bị người mình tin tưởng rắp tâm hãm hại nên Dần phải đối mặt với khá nhiều điều xui xẻo. Chẳng những bị hiểu lầm, tình tiền tiêu tán Dần còn đánh mất uy tín bấy lâu gầy dựng.

Để bảo toàn những gì đang có Dần cần cẩn trọng hết mực, đừng dễ dàng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo tán gia bại sản. 

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9: Sửu tiền ùa vào túi, Ngọ đạp trúng hũ vàng, Dần, Tuất bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Mão đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần thần tài theo chân, cuối tuần song hỷ lâm môn chính là phúc phần mà người tuổi Mão nhận được trong 7 ngày tới.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn cơ cực đến mấy Mão cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ có tuần mới với khá nhiều bất ổn trong chuyện tình cảm. Những rạn nứt xuất hiện sẽ khiến cả hai có khoảng cách khá lớn, nếu không cẩn thận sẽ đường ai nấy đi.

Chỉ cần vượt qua sóng gió trong tử vi tuần mới này thì Thìn sẽ sớm lấy lại những gì đã mất, chiến thắng số phận.

Tuổi Tỵ

Tỵ là người có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó con giáp ngoan cường này vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Tỵ sẽ được quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào tay nên của nả chất đống, cứ thế mà giàu sụ. 

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9: Sửu tiền ùa vào túi, Ngọ đạp trúng hũ vàng, Dần, Tuất bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Càng về cuối tháng 9/2020 con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có óc sáng tạo hơn người, tinh thần cầu tiến và ý chí quật cường nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã thành công ngoài mong đợi.

Càng về cuối tháng 9/2020 con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền, mặc sức mà ăn khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Mùi chớ vội đưa ra những quyết định liên quan đến tiền bạc, cũng đừng quên nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng trong mọi điều kẻo bị tiểu nhân quấy phá.

Từ giữa tuần trở đi Mùi sẽ may mắn bình an, phúc lộc tề tựu, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh và dám nghĩ dám làm. Thế nên, càng chí thú làm ăn, càng kiên trì với ước mơ Thân càng có tiền chất chật nhà.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăm trầm Thân sẽ ăn nên làm ra, muốn khổ cũng chẳng được. 

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 21/9 - 27/9: Sửu tiền ùa vào túi, Ngọ đạp trúng hũ vàng, Dần, Tuất bị tiểu nhân quấy phá - Ảnh 4
Càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng vượng phát là lá số tử vi của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng tuần mới của người Dậu sẽ cát khí xung thiên, tình tiền đỏ chót như son.

Của nả chất đống, cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng vượng phát là lá số tử vi của người tuổi Dậu.

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, Tuất đừng mất tập trung trong công việc kẻo bị cấp trên quở trách, đồng nghiệp xấu tận dụng cơ hội để hãm hại.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, dám đương đầu với khốn khó Tuất ắt có công danh xán lạn, vận đỏ như son.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng hiền lành, chân thành và dĩ hòa vi quý. Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng an nhàn.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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